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稱職男友必買！米妮輕吻讓米奇陶醉　用迪士尼情人節商品大放閃

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▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

編輯／Ping　圖／翻攝自迪士尼商店

迪士尼商店除了派出彭彭系列來迎接豬年，這次再派米奇米妮與小熊維尼等人來歡慶情人節，就是要你們把新年紅包全部交出來。滿滿的紅色愛心，成雙成對的馬克杯、碗盤、娃娃等，情侶間絕對必備，新的一年到日本玩，千萬不能錯過這次的系列喔！

＃愛心娃娃

首先登場得是這三款愛心娃娃，派出超有愛的米奇米妮、奇奇蒂蒂以及小熊維尼與小豬，成雙成對擺在愛心中，看看米奇被米妮一吻的陶醉模樣，馬上就感受到滿滿的甜蜜與溫馨感，不過這次選擇太多，可能一不小心選擇障礙就犯了。（不如全買好了）

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃甜點

另外，情侶間如果想要升溫的話，那麼這時就一定不能缺少糖果與巧克力的助攻啦！在最好的時機送上巧克力，不只甜在嘴裡，更是暖在心裡呢！尤其是小熊維尼這款，外型是可愛的維尼娃娃，前面的愛心袋裡還有巧克力，兩個願望一次滿足。

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃居家用品

接著上場的是居家用品，不管是馬克杯、盤子或是碗，絕對要買回家跟另一伴一人一個，這樣感情才不會散，尤其是假日一起拿著一對的馬克杯，賴在沙發上看電視、喝熱飲，這樣窩在一起，就算是冬天，也感覺不到寒冷。

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

還有這款愛心眼的奇奇蒂蒂防熱手套，新的一年不如學點新手藝，不管是做一頓餐點或是甜點，相信另一半一定可以感覺到你的愛。

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃生活小物

最後還有這款超可愛的米奇米妮手機殼，外型設計成巧克力的樣子，外層像是包裝紙的設計還可以用來放卡，不管是放悠遊卡、員工打卡證等都非常方便喔。

▲情人節限定商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

以上迪士尼情人節系列將會在日本時間2019年1月4日10:00於日本Disney Store官網上發售喔，喜歡的朋友要趕快找好代購喔！

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關鍵字：

迪士尼, 迪士尼商店, 愛心, 情人節, 情侶, 米奇, 米尼, 小熊維尼, 小豬, 奇奇, 限定, 新品, 日本, 蒂蒂
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