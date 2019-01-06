2019必買6款經典「紅包」！Dior馬鞍、GUCCI天鵝絨值得投資

編輯／Ann

跨年結束之後，緊接著就要紅紅火火的迎接農曆新年了，當然也象徵結束了一年的辛勞，所以女孩們藉此買個包犒賞自己，應該不過分吧。以下編輯就推薦6款人氣紅包，拎著它出門，絕對吸睛一整年！

1. 迪奥（Dior）復古馬鞍包

馬鞍包一直都是迪奧的經典包款，2018年經過現任的 Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri改造之後再次回歸，依舊是熱賣不斷，在馬鞍包復古的質感造型下，使用的是頂級紅色小牛皮打造。另外還有編織款可以選擇，不論是正式場合還是街頭都好搭配，絕對是必買包款之一，沒有退流行的一天。

▲迪奥（Dior）復古馬鞍包，約NT$70,210。（圖／翻攝自Dior品牌官網）

2. MIU CONFIDENTIAL MATELASSÉ 絲絨包

秋冬最愛的材質莫過於絲絨包，Miu Miu選擇小巧的款式附 Matelassé 皮革肩墊，低調之餘中間的金屬鎖扣彰顯時尚感，是女孩和女人都能夠輕鬆駕馭的包款，特別適合在新年做搭配，價位也比起高端名牌好入手，2019一定能火紅一整年。

在 Instagram 查看這則貼文 Miu Miu（@miumiu）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 6 日 上午 2:50 張貼

▲MIU CONFIDENTIAL MATELASSÉ 絲絨包，約NT$ 55,000。（圖／翻攝自IG）

3.LV NEW WAVE

提到最新紅色名牌包，怎麼能漏掉Louis Vuitton 全新的 NEW WAVE包款，以全紅的波浪圓弧縫線設計，包帶上還縫製彩色的LOGO標誌，是相當喜慶特色的一款包，同時容量大方便攜帶，新年犒賞自己絕對不為過。

▲LV NEW WAVE ，NT$76,500。（圖／翻攝自LV品牌官網）

4.GUCCI 迷你天鵝絨單肩包

Gucci Marmont Mini採用紅色天鵝絨材質打造，絕對是女孩們大愛包款，緞面襯里內部還有足夠的空間容納小物品，並且選擇紅色絲絨材質，在整個秋冬都能輕易上手，這款絕對是未來增值包款之一，相信不少女孩已經心動了。

▲GUCCI 迷你天鵝絨單肩包，約NT$47,000。（圖／翻攝自GUCCI 品牌官網）

5. LOEWE Puzzle Mini皮革單肩包

Loewe用這款Puzzle包的縮小版，展示品牌精湛的工匠手工藝，同樣選用了鮮豔的紅色小牛皮製成，採用對比色的黑色襯裡打造衝突美感，頂部還帶有標記的徽標，增添了微妙的品牌效果，低調時尚的款式，女孩們超好上手。

▲LOEWE Puzzle Mini皮革單肩包，NT$44,000。（圖／翻攝自LOEWE品牌官網）

6.TORY BURCH Fleming兩用單肩包

TORY BURCH算是較好入手的名牌包款，旗下的鏈條包早就成為經典，菱格紋的外型搭配大紅色皮革，小巧造型一背出去馬上成為焦點，並且使用金色鏈條打造奢華感，趁著過年入手再適合不過。

▲TORY BURCH Fleming兩用單肩包 $20,900。（圖／翻攝自TORY BURCH品牌官網）

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