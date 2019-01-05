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甜點配小花束好療癒　造型師李明川換工作解開憂鬱症

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▲MICASA。（圖／公關照）

▲「花見幸福」限量禮盒內有餅乾、花束及紅茶，限量50組，1,980元。

記者林明瑋 / 台北報導

鮮花與甜點放在一起，就是超浪漫！最近「Micasa Dolci蜜膳屋」與「Blossom Studio 曉·花事」合作，推出「花見幸福」限量禮盒，籃子裡裝著餅乾、Wedgwood紅茶，以及小花束，有著滿滿的歡愉，自己看得開心，過年送禮也很適合。

▲MICASA。（圖／公關照）

▲Chin Chin集團的林青蓁（左）與造型師李明川合作推出「花見幸福」限量禮盒。（圖／公關照，以下同）

「Blossom Studio 曉·花事」是知名造型師李明川的新事業，長年受憂鬱症所苦的他，某次半夜睡不著，決定到花市逛逛，沒想到買了太多花，插了8盆，他說：「家裡不可能放那麼多啊，於是我就送給朋友，發現收到的人都好開心。」花藝成了他的出口，「插花的時候很專心，不會想其他的事」。因此他到紐約的花藝學校上密集課、拿到證書，回台灣開了工作室，希望用美麗的花療癒自己也療癒他人。

▲MICASA。（圖／公關照）

▲桃園大溪威斯汀度假飯店執行董事黃郁婷與林青蓁一同經營甜點事業。

▲MICASA。（圖／公關照）
▲名媛錢德月出席「花見幸福」禮盒上市活動，穿著粉色大衣十分亮麗。

而「Micasa Dolci蜜膳屋」則是Chin Chin集團的林青蓁與桃園大溪威斯汀渡假飯店執行董事黃郁婷一起經營，原本以網路為主要銷售管道，現在則是在Sogo忠孝館的皇家哥本哈根咖啡輕食複合店吃得到，包括海鹽太妃焦糖蛋糕卷、季節限定草莓塔等共6款甜點，都非常誘人。

▲MICASA。（圖／公關照）

▲Micasa Dolci的甜點在皇家哥本哈根咖啡店內吃得到。

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關鍵字：

李明川, 林青蓁, Micasa Dolci蜜膳屋, Blossom Studio 曉·花事
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