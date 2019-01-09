萊恩雷諾斯親自演繹「真人版皮卡丘」　萌中帶賤的表情太生動

編輯／Duke 圖／翻攝自萊恩雷諾斯IG、《POKÉMON名偵探皮卡丘》

神奇寶貝真人版電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》將於今年（2019）上映，也許是受到「死侍」萊恩雷諾斯的幽默配音加持，讓真人版皮卡丘看起來調皮又欠揍，但除了配音外，皮卡丘的表情竟格外生動，原來這也是由萊恩雷諾斯親自「演」出來的！

真人版皮卡丘可愛的五官上，卻配上「有點賤」的表情，動畫師到底是如何畫得如此生動呢？就讓萊恩雷諾斯親自為大家揭曉答案，他於近日發出一張與電影中真人版皮卡丘的對比照，可見萊恩雷諾斯臉上有數個「臉部動態感應點」，原來皮卡丘的臉部表情正是由他本人所演繹，可說是完完全全的發揮了「死侍」幽默又討人厭的精神啊！

自從萊恩雷諾斯主演的英雄電影《死侍》大紅大紫後，便挽救了他過去糟糕演技的形象（《死侍2》的彩蛋中有提及萊恩雷諾斯先前被砲轟過的電影），不但讓獨立電影拍了續集，還將加入復仇者聯盟的行列，而現在影迷對他的認知就是搗蛋、不正經的角色，可謂成功塑造了個人形象，而加入了萊恩雷諾斯配音及表情的「真人版皮卡丘」，因為可愛的外表與調皮的個性形成強烈對比，使得預告片一出就讓觀眾為之瘋狂，令人相當期待《POKÉMON名偵探皮卡丘》的到來呢！

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