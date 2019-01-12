阿妹《連名帶姓》、五月天《溫柔》失戀必聽8首經典歌曲，句句唱到心坎裡

「愛，想起來太哀傷。」時下流行歌曲，大多以「愛情」為主，用細膩的文字，唱出在愛中的各種我們。然而，即便愛得再怎麼刻骨銘心，最後的結果真的很難如自己想像般，得到幸福的結局。

編輯特別集結了這 8 首失戀時必聽的經典歌曲，在難過、悲傷的時候，因為這些歌曲的陪伴，讓我們在愛裡面成長，一次次蛻變成現在這個完整、知足的自己。

《我懷念的》／孫燕姿

有很多小事情，那些再瑣碎卻能代表兩人默契的小事情，除了彼此之外，沒有任何人可以與自己有共鳴。

「最美的煙火、最長的相擁，誰記得？」相愛的當下，用了多少真心付出，只有自己懂，即便你不記得了；我懷念的，是不論好的壞的，那個都還深愛著彼此的我們。孫燕姿一句句地道出了我們在愛裡的無私，還有失去後那份空蕩蕩的心情，深刻地描述了愛的美好與幻滅。

《猜不透》／丁噹

「如果忽遠忽近的灑脫，是你要的自由，那我寧願回到一個人生活。」在愛情裡面，常有一方特別在乎另一方，過盡了心力去愛、去包容。但，誰也沒辦法保證，也不能要求對方會用同樣的方式對待你。

丁噹唱出了每個在愛裡執迷不悟的人心裡的聲音，在歷經了一次又一次的傷害和失望後，最後心痛放棄不愛了；那種痛，除了自己經歷感受過之外，真的很難用任何的言語字句來形容。

《給我一個理由忘記》／A-Lin

失戀的時候，你會不會害怕一個人？當寒冷的季節來臨，夜深人靜的時候，眼淚會不會不由自主地掉下來？《給我一個理由忘記》MV 請來質感女星賴雅妍，將剛結束一段感情的女子心情描繪得淋漓盡致，很想要重新開始，但總會在不知不覺的情況下想念、懷念從前的點點滴滴。

雖然是老生常談，但這個階段沒有誰可以幫助你，只能靠自己和時間漸漸淡化傷痕累累的心。

除了這首經典外，近期賣座電影《比悲傷更悲傷得事》主題曲，同樣由 A-Lin 演唱的《有一種悲傷》，訴說著即便最愛已經不在身邊了，卻還是在身邊給自己勇氣和力量，一釋出也是立刻引起大家的共鳴呀！

《可不可以不勇敢》／范瑋琪

「分手沒什麼大不了，又不是世界末日！」是啊，這是我們都知道的道理，所以應該很釋然、很灑脫，生活總要過下去不是嗎？

范瑋琪用這首歌唱出了堅強女性的倔強，為了告訴身邊的人「我沒事」、「我很好」就努力表現出什麼事都沒發生的樣子。其實，有時候好好地大哭一場，或者到空無一人的山頂上大喊「我討厭你！」，坦承自己的痛苦和難過，勇敢沒有錯，但發洩後會好很多的。

《以後別做朋友》／周興哲

因電視劇《16 個夏天》讓周興哲和為戲劇所演唱的《以後別做朋友》一砲而紅。

歌詞娓娓道來單戀者的孤寂，站在不越線的角度，默默地守護對方；也許某一天，對方明白自己的心意了，卻還是說「我們還是當朋友比較好！」這時，就算心裡再怎麼難過，還是要用微笑告訴對方：「永遠的朋友，祝福我遇見愛以後，不會再懦弱，緊緊握住那雙手。」

字裡行間中，透露著深深的遺憾和心酸，雖然演唱者是從男性的角度切入，但仍然道盡了男女間那條對愛的模糊界線。

《溫柔》／五月天

「有一種愛，叫做放手。」早在 2000 年五月天就把它唱出來了，告訴我們就算付出再多，對另一伴來說，如果沒有愛，這一切便一點都不重要。

「那愛情的綺麗，總是在孤單裡，再把我的最好的愛給你。」回憶起那個青澀的自己，在愛裡受傷只能默默承受，歷經了每一次的退讓，最終選擇放手；既然你在我身邊不快樂，那我就靜靜地離開，也算是一種溫柔吧！

《愛.這件事情》／傅又宣





還要過多久，當我想起你的時候，可以很平靜地帶過？

我們都曾經有過一段用心付出的感情，也曾經被傷到痛徹心扉。那段日子，只要任何關於「那個人」的事物出現時，整顆心好像被牽動一樣，久久無法釋懷。

「要怎麼雲淡風輕關於愛過這件事情？」正是因為愛過，所以更難把曾經那麼愛的對象當做「一般人」看待，什麼時候可以好起來，因人而異。能夠確定的是，當我想到你時，已經沒有任何情緒時，就表示我已經走出來了。

《連名帶姓》／張惠妹





這是近期編輯覺得最有感觸的一首歌，兩個人從相識、相愛到最後分開，然而心裡始終掛念著彼此，但每當與共同的朋友提起對方，也只能輕輕地帶過，MV 找來 Selina 和路斯明主演，精湛的演技表現出都會男女的對愛渴望又不敢再次觸碰的心聲。

「再被你提起是連名帶姓，謊稱是友誼卻疏遠得可以」，我們曾經那麼近，如今卻如此遙遠，我還能再等你嗎？如果錯過了，還有機會再相遇嗎？那種明知對方已經離開，卻久久無法放下、無法接受其他人的心情，應該說是真愛的專情，還是只是身陷在泥沼中的不甘心呢？

每個人的心裡都有一首歌，那是最能代表那個曾經為愛付出一切的自己，透過情歌，我們得到了療癒，並且更加懂得如何在下一段感情裡，再次勇敢地去愛。

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