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金球獎／影后級包很緊！妮可基嫚亮片裝勾勒51歲曲線　艾瑪史東拼優雅

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▲影后靠演技，美色擺旁邊；紅毯禮服包緊緊，優雅就好。

記者張妤瑄／台北報導

第76屆金球獎在今天（1／7）登場，本屆紅毯揮別去年響應#MeToo反性騷的一片黑，往多元方向發展，色彩斑斕，但女星以優雅為主，太過豪放的性感已不復見，其中妮可基嫚（Nicole Kidman）、艾瑪史東（Emma Stone）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）影后級大咖都以包緊緊的造型現身。

▲▼第76屆金球獎：艾瑪史東、妮可基嫚、潔西卡雀絲坦。（圖／LV提供、CFP、美聯社）

▲（左起）艾瑪史東、妮可基嫚、潔西卡雀絲坦全都包很緊，優雅為上。（圖／品牌提供、CFP、達志影像／美聯社）

51歲的妮可基嫚演技精湛不用多說，熱映中的《水行俠》讓她本來就是話題焦點，本屆又靠《毀滅者》入圍影后，無需靠紅毯性感造型搏版面，這回她穿MICHAEL KORS COLLECTION（MK）酒紅色亮片戰袍登場，即使包得緊緊，但依舊能看出保養完美的身材曲線！

▲▼第76屆金球獎：妮可基嫚。（圖／CFP）

▲妮可基嫚穿MK酒紅色亮片禮服，包很緊還是可以看出保養得宜的曲線。（圖／CFP）

年僅30歲的艾瑪史東，2年前擠身奧斯卡影后之列，年紀輕輕就成就非凡，實力派演技讓她也不需靠性感拼搏，今穿著LOUIS VUITTON（LV，路易威登）特別為她打造的戰袍登場，裸粉色的刺繡洋裝，採用銀色絲線點綴，遠看就有閃爍的巨星光澤，搭配銀色橢圓型手拿包，渾身散發優雅。

▲▼第76屆金球獎：艾瑪史東。（圖／LV提供）

▲艾瑪史東穿裸粉色的LV刺繡禮服。（圖／品牌提供）

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潔西卡雀絲坦穿BURBERRY新任創意總監Riccardo Tisci打造的紅毯戰袍登場，是影后中相對來說沒包那麼緊的女星，黑色禮服上用極細的水鑽點亮，隨時隨地都會散發細膩光澤，大器優雅。雖然馬甲禮服雖然能凸顯腳好身材，但是紗質拼接緞面的材質，卻略微過熟。

▲▼第76屆金球獎：潔西卡雀絲坦。（圖／達志影像／美聯社）

▲潔西卡雀絲坦穿BURBERRY馬甲式禮服，略顯過熟。（圖／達志影像／美聯社）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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