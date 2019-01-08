打造仙女房不用花大錢！學會5種燈飾擺設　霓虹復古、燈串好浪漫

編輯／Ping 圖／翻攝自Pinterest

想要擁有仙女房不一定要重新油漆、更換家具，其實只需要用不同的方式，擺設幾款好看又特別的燈具，就可以改變房間風格喔！像是前陣子在Instagram上風靡的「霓虹燈」，耀眼的螢光色，瞬間就多了一個亮點，甚至連之前聖誕節用的裝飾燈都能再度派上用場。只要挑對燈飾入手，就能提升房間的質感喔。

＃霓虹燈

想要擺脫霓虹燈以往給人的俗氣感，可以挑選清新、可愛的款式，例如文字或是動物造型。迷人的螢光色，在白天時能帶給人懷舊、活潑的感覺，到了晚上卻有著浪漫、朦朧的感覺，是一款能讓房間充滿魅力的燈飾。

＃燈串

燈泡體機小的燈串，不管是牆上，或是像公主床般的懸掛於床上方，在關燈後，彷彿成了星空，絕對可以滿足你那浪漫的心，讓房間仙到極點。

＃不同款式、顏色混搭

在裝飾燈串時，也可以選擇不同大小、色度、造型的燈泡，不管是白、暖白或黃燈，將不同顏色、款式的燈混搭，可以讓整體看起來更有層次感、更豐富。

＃搭配小道具

在裝飾自己的房間時，如果你想追求少女風格的房間，那麼除了單掛上燈串外，也可以加上超夢幻的白紗；如果是在裝飾與另一半的房間，那麼可以在牆壁貼上幾張共同合照，再掛上燈串點綴，這樣不僅能達到裝飾，還能讓房間充滿兩人的共同回憶。

＃選擇特別風格的吊燈

如果你還是覺得擺設燈串很麻煩，或是還不太會搭配的話，除了選擇燈串、霓虹燈外，大家也可以選擇一顆或多顆能照亮整個房間又有特色的吊燈，簡單又方便。

或是同樣選擇不同風格、大小、長度、款式的吊燈混搭，製造出層次感。

以上五種燈飾的裝飾方法，如果不花大錢就可以改變房間風格，那麼你一定要學起來喔！

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