變聲領結、手錶麻醉槍神還原！日本環球柯南手提箱爆米花桶超Q～

編輯／JJ 圖／翻攝自www.usj.co.jp、《名偵探柯南》

自從日本環球影城推出《Universal Cool Japan》動漫主題祭以來，每年都會吸引大批遊客，2019年正好逢5周年，除了增設許多設施跟活動之外，周邊商品更是生火！尤其是大人小孩都愛的推理卡通《名偵探柯南》，有全新的密室逃脫與解謎遊戲之外，從1月17日起，還有超多讓柯南粉暴動的可愛商品～

每到了環球一定是人手一個爆米花桶！今年不要再拿小小兵了，趕快衝到柯南園區買「手提箱爆米花桶」！有柯南款和基德款，還附有背帶可以背在身上喔～背上就能在園區威風一整天。

在《名偵探柯南》裡讓人最夢寐以求的就是阿笠博士給柯南做的高科技裝備了！最經典的莫過於一手打造出「沉睡的毛利小五郎」的手錶麻醉槍和領結型變聲器了，還有少年偵探隊隊員們的必備品「偵探徽章」，當然，也不能忘記了「犯人追蹤眼鏡」！不過柯南的眼鏡將在2月上旬才開賣喔～也有網友惋惜的表示：「如果有噴射滑板的話一定買！」

有在看柯南的觀眾朋友們，肯定也知道「怪盜基德」在劇中扮演了舉足輕重的角色，因為外型和新一酷似，每次亮相都穿一身白西裝，帥氣的模樣讓他擁有超高人氣～想跟他一樣帥的話也沒問題，百分之百還原的純白披風加上帽子，戴上秒變怪盜基德。

另外，也還有許多超Q周邊商品，除了一般的吊飾、項鍊、手環等等，這個抱枕毯也超值得入手！還有讓新一返老還童的「縮小膠囊APTX4869」，竟然變成了巧克力～T恤、帽T也是應有盡有，柯南粉們趕快趁今年去一趟日本環球，全部買起來吧！

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