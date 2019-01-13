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2018最狂時尚大秀盤點　Gucci抱頭顱超驚悚、Tod’s超萌毛孩來走秀

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 1. Gucci 2018 秋冬大秀

以「混種基因」為系列主題的 Gucci，先是把這場大秀的場景打造成懸疑手術室，引起大家滿滿的好奇，在大秀開始後，除了驚見模特兒們手上握著變色龍、珊瑚蛇、飛龍幼雛等生物，其中幾位更抱著與自己等比例的逼真頭顱登場，一時間要現場賓客看得合不攏嘴。這除了是為了表現設計師 Alessandro Michele 的設計理念外，更造成廣大的話題！

而在秀後，品牌也發表了這些逼真模型的製作過程，可以說是非常聰明的宣傳手法，也讓這場大秀成為今年驚悚記憶度最高的一場秀。 

也許是因為這場秀的驚悚度太高了，在2019春夏大秀上，雖然模特兒們也拎著頭顱上陣，但卻是剛過了90歲生日的米奇造型。除了也帶來滿滿話題外，也成了萌度破表的一場秀。

2. Moschino 2019春夏大秀

以“未完成”的概念為系列靈感，設計師 Jeremy Scott 以他最擅長的戲謔幽默感，大大將了時尚界一軍。而當中最讓人印象深刻的，絕對是由超模 Gigi Hadid 演繹的一套白紗造型，可愛俏皮，一旁還有群蝶飛舞，可謂是仙女下凡的完美典範。等等！身旁那四位黑衣人是怎麼一回事啊？！原來現實還是殘酷的，想要當仙女，還得自備工作人員，至於 Jeremy Scott，絕對看過日本總議節目 – 超級變變變。

3. Burberry 2018 二月大秀

走過了許多個年頭，設計師 Christopher Bailey 將 Burbrry 的經典形象成功與倫敦街頭搖滾氣息做出結合，也奠定了這個品牌在時裝週上的重要地位。然而走到曲終人散時，難免感傷，但聰明的 Christopher Bailey 以愛與和平，作為了他告別作的重要核心，七彩主題躍上了一套套充滿混搭意味的造型上，這一天，時尚先擺一旁，有愛最大。

4. CELINE 2019 春夏大秀

明星級設計師 Hedi Slimane 接手 CELINE後，一且的走向可以說是完全在大家的預料之中。除了將前任設計師 Phoebe Philo 一手打造的極簡率性線條直接抹去，調整品牌 Logo、重新累積 Instagram 聲量，也都是他過去在 Saint Laurent 操作過的手法。秀後眾聲撻伐，但他也許是當今最不怕被罵的設計師了，有一眾明星好友加持，加上他認為這廣大的批評聲浪，便是最有效的宣傳，至於能不能在新的一個季度，以銷售數字博個由黑轉紅，我們就拭目以待吧！

5. Tod’s 2018秋冬大秀

在這場秀上，大家都被這些模特兒們萌翻了！一個個超模走出 Tod’s 的伸展台，但這一次，還有許多超萌毛孩陪著他們一同登場，無辜可愛的模樣，也讓眾人一致讚許這是2018年最萌的一場秀了。

6. Dior 2019 春夏大秀

以舞者的曼妙姿態為整個系列的藍本，呼應了秀場外引用的傳奇舞蹈家 –碧那．鮑許的名言“舞動吧，否則我們終將迷失。“而大秀現場，由專業舞者所演繹的舞碼，則是編舞家Sharon Eyal的舞作。以深淺不一的裸色、膚色與大地色系構成的服裝造型，與舞者間交互穿梭，空靈氣質溢於言表，也讓這場大秀成了2018年最唯美的一處風景。

7. Chanel 2019 早秋工坊大秀

在2018年的最後一個月，Chanel 在紐約登場的2019早秋工坊大秀，可謂是為時尚界擔任了一個完美壓軸。捨棄在大皇宮搭景，直接來到紐約大都會博物館，在幾千年的古蹟前走秀，完全要人看得瞠目結舌。霸氣如 Chanel，這次直接用時尚的力量，讓古埃及王朝在這一夜重新復活了！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人 、 Imaxtree、Chanel、Gucci、DR

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire
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