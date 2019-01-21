fb ig video ETtoday search mobile

YSL金管#79、GA新紅管#101絕對必收！盤點4支擦起來美翻的「泰奶色唇膏」

> >

乾燥玫瑰、柔瑰粉是長期以來擁有高人氣的口紅顏色，近期則有「泰式奶茶色」崛起，包括Bobbi Brown的新年限定皇室紅彩妝、YSL 2019年金管唇膏新色當中都出現了，一起來看看還有哪些品牌有推出超美泰奶色唇膏！

Bobbi Brown金緻奢華唇膏#Afternoon Tea，NT$1,200

Bobbi Brown以皇室紅及艷陽金為設計概念，推出新年限定「限量皇室紅系列」，金緻奢華唇膏也換上紅、金包裝，推出8色。

其中有4色以城市命名的為新色，其餘是熱賣色（從前排起為）：#mperial Red皇室紅毯、#Tahiti Pink熱艷桃紅、Flame極致烈焰、#Retro Coral復古珊瑚墜、#SoHo Sizzle磚紅步道、#Afternoon Tea烤焦糖奶茶、#Manhattan Sunrise情鍾曼哈頓、#New York Sunset紐約夕陽。

▲其中的#Afternoon Tea擦起來就是超美的泰奶色！

看這支超美的泰奶色唇膏實擦：

▲系列中還有皇室紅12色眼影盤，NT$2,680

<同場加映>芭比波朗新春驚喜

1.2019/1/1-2019/1/31至全台Bobbi Brown專櫃體驗「冬蟲夏草粉底」或「限量皇室紅系列」，並追蹤@BobbiBrownTaiwan IG，即可免費兌換100%中獎率小豬金幣卡一張，撕開金色貼紙即可得贈品，有機會獲得價值NT1,200正貨唇膏（贈品數量有限送完為止）！

 2.2019/1/1-2019/1/15至全台Bobbi Brown專櫃購買「冬蟲夏草粉底」、或任買兩支正貨唇膏，即贈奢華隨身鏡乙個（贈品數量有限送完為止）

馬上跟著影片來體驗：

YSL情挑誘光水唇膏#79，NT$1,280

俗稱「金管唇膏」的情挑誘光水唇膏是YSL的經典口紅， 2019年新增12個新色，其中的NO 79 CORAL PLUME 昨夜吻痕，擦起來就是很溫柔的泰式奶茶色！

▲NO 79實擦

M.A.C晶亮魔唇#Audible，NT$820

2018年年末再新增三個壞女孩系列，包括：#姐是學霸、#跑趴達人、#龐克教主，其中#姐是學霸屬於土橘色系，從眼影盤到口紅、唇蜜都超美。

▲時尚專業唇膏#Smaticle和晶亮魔唇#Audible

▲晶亮魔唇#Audible擦起來的泰式奶茶色帶有光澤感，看起來十分可口。

GA奢華訂製緞光水唇膏#101，NT1,200

Giorgio Armani奢華訂製緞光水唇膏擦起來如護唇膏般滋潤、如唇膏般顯色、如唇露般持久，因此口碑極好，目前共有18色，當中的#101在推出時雖然不是主打色，但擦起來卻是溫柔泰奶色，相當值得入手。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

 本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

OMG〜一分鐘完妝之這瓶粉底液太神啦！真的只要一分鐘就亮很久…完全被自己美哭！！
2019春季日系新唇彩：RMK夾心唇膏、THREE謎霧光唇膏、ADDICTION 山茶花色系唇膏
新年就該有發光好氣色，交給最強底妝新品：M.A.C發光萬能氣墊、雪花秀輕透雪紡水粉底、克蘭詩蘋果光天生美肌粉底液

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire
fashion.net

熱門文章

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

理科太太露美腿跑時尚趴　理科先生「乖乖幫拎包」

米蘭男裝周／LV秀場林俊傑當白馬王子和吳亦凡拚帥

巴黎／江奕勳用衣服行銷「台灣水果」　捕魚青蛙裝潮翻

米蘭男裝周／王嘉爾獻唱嗨爆！這5點秒懂FENDI秀

SIHH錶展直擊／「海蘭察」挺萬寶龍　跟偶像休傑克曼比帥

36公尺KAWS娃娃在中正紀念堂　萬人搶看

小熊維尼娃娃超可愛　可以換衣服還能擺POSE

飲食口味看個性　愛吃辣＝有主見

可愛小蜜蜂、33萬元腳踏車　DIOR MEN快閃店讓女生也掉坑

ET Fashion

推薦閱讀

1個月狠甩5kg！紅遍德國的「8杯水減肥法」，連營養師都推爆

奧斯塔羅12星座一周運勢0121-0127　魔羯尋求新鮮感、雙子年前易破財

吵不贏就要分手、叫對方先道歉　情侶吵架時不能碰的4地雷

經常和寵物說話不是怪咖　美國研究：這是高智商的表現 鋸齒鞋不買FILA改買這雙！Converse與JWA這次把Chuck鞋底給換了 刷毛上竟有超萌拉拉熊的臉　熊野推限定彩妝，準備飛日本搶購 YSL金管#79、GA新紅管#101絕對必收！盤點4支擦起來美翻的「泰奶色唇膏」 從飲食口味看潛在性格　愛吃辣代表有主見　愛吃甜代表OOO 日本女生美髮店指名率第一的「中長髮」　搭配7款瀏海任誰都好看極了 你跟你的狗狗像嗎？小女孩的無辜大眼簡直和她養的「拉不拉多」一模一樣！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面