YSL金管#79、GA新紅管#101絕對必收！盤點4支擦起來美翻的「泰奶色唇膏」

乾燥玫瑰、柔瑰粉是長期以來擁有高人氣的口紅顏色，近期則有「泰式奶茶色」崛起，包括Bobbi Brown的新年限定皇室紅彩妝、YSL 2019年金管唇膏新色當中都出現了，一起來看看還有哪些品牌有推出超美泰奶色唇膏！

Bobbi Brown金緻奢華唇膏#Afternoon Tea，NT$1,200

Bobbi Brown以皇室紅及艷陽金為設計概念，推出新年限定「限量皇室紅系列」，金緻奢華唇膏也換上紅、金包裝，推出8色。

其中有4色以城市命名的為新色，其餘是熱賣色（從前排起為）：#mperial Red皇室紅毯、#Tahiti Pink熱艷桃紅、Flame極致烈焰、#Retro Coral復古珊瑚墜、#SoHo Sizzle磚紅步道、#Afternoon Tea烤焦糖奶茶、#Manhattan Sunrise情鍾曼哈頓、#New York Sunset紐約夕陽。

▲其中的#Afternoon Tea擦起來就是超美的泰奶色！

看這支超美的泰奶色唇膏實擦：

▲系列中還有皇室紅12色眼影盤，NT$2,680

<同場加映>芭比波朗新春驚喜

1.2019/1/1-2019/1/31至全台Bobbi Brown專櫃體驗「冬蟲夏草粉底」或「限量皇室紅系列」，並追蹤@BobbiBrownTaiwan IG，即可免費兌換100%中獎率小豬金幣卡一張，撕開金色貼紙即可得贈品，有機會獲得價值NT1,200正貨唇膏（贈品數量有限送完為止）！

2.2019/1/1-2019/1/15至全台Bobbi Brown專櫃購買「冬蟲夏草粉底」、或任買兩支正貨唇膏，即贈奢華隨身鏡乙個（贈品數量有限送完為止）

馬上跟著影片來體驗：

YSL情挑誘光水唇膏#79，NT$1,280

俗稱「金管唇膏」的情挑誘光水唇膏是YSL的經典口紅， 2019年新增12個新色，其中的NO 79 CORAL PLUME 昨夜吻痕，擦起來就是很溫柔的泰式奶茶色！

▲NO 79實擦

M.A.C晶亮魔唇#Audible，NT$820

2018年年末再新增三個壞女孩系列，包括：#姐是學霸、#跑趴達人、#龐克教主，其中#姐是學霸屬於土橘色系，從眼影盤到口紅、唇蜜都超美。

▲時尚專業唇膏#Smaticle和晶亮魔唇#Audible

▲晶亮魔唇#Audible擦起來的泰式奶茶色帶有光澤感，看起來十分可口。

GA奢華訂製緞光水唇膏#101，NT1,200

Giorgio Armani奢華訂製緞光水唇膏擦起來如護唇膏般滋潤、如唇膏般顯色、如唇露般持久，因此口碑極好，目前共有18色，當中的#101在推出時雖然不是主打色，但擦起來卻是溫柔泰奶色，相當值得入手。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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