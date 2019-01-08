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初次約會讓人超反感的4個小動作　對服務生的態度看清你的人品

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

與心儀的對象第一次約會，通常也同時是定生死的大關，不想讓對方留下壞印象，從小地方就要特別注意！正所謂「小不忍則亂大謀」，即使平常的習慣或許沒這麼好，但只要約會時特別忍耐一下、注意一點，不但減少被默默扣分的可能，還可以大大提升加分的機率～

＃對待服務生的態度

第一次約會十之八九會約在餐廳吃頓飯，從點餐的態度可以看出人品的端倪，要記得不要把服務生當下人使喚，自己則是高高在上，這樣的態度容易使人反感，如果服務生發生了小失誤，也忍住情緒不要直接對人家破口大罵，即使是陌生人也要互相體諒，不然容易顯得自己脾氣差、肚量小又吝嗇。

▲約會。（圖／翻攝自Unsplash）

＃吃東西時的禮貌

一邊吃飯一邊聊天是很正常的，但是要記得隨時注意嘴巴裡的食物吞下去再講話，不要讓人看到你嘴裡正在咀嚼的食物，也不要讓食物殘渣不慎噴出來。

▲約會。（圖／翻攝自Unsplash）

除了衛生方面，也要注意把自己貪小便宜的心態收起來，擦嘴巴、擦手要用的衛生紙夠用就好，不要因為不用錢就狂抽，用一點點就揉成一團。

＃不要操之過急

有些對象在約會時就會時不時透露出想把你帶回家的想法，一開始就這麼猴急，不論是男生女生都有可能被嚇跑的；另外，也不要急著想確認對方的心意、得到承諾，一開始就要人家全心全意的愛你，把你當作人生最後一個，也是很難的。

▲約會。（圖／翻攝自Unsplash）

＃不要跟朋友同時連線

現在手機聯絡多麼方便，相信大家在約會前一定都會跟好友討論一番，朋友的評價固然重要，但是切記不要在約會的同時跟朋友現場連線，也不要偷拍人家，要討論也是回家後討論，一直用手機的話不但觀感不佳，被發現是在談論對方的話，更讓人不自在又尷尬，就像是要準備被領養的小狗一樣，被打分數還要指指點點。

▲約會。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

感情, 男女, 第一次約會, 約會
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