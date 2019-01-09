無印良品2018熱銷商品TOP 10！咖哩調理包比文具夯　網讚超好吃

編輯／JJ 圖／翻攝自無印良品官網、IG@muji_global

隨著2018的過去了，相信大家在這一整年當中也買了不少無印良品的商品吧！日本的無印良品就統計出了去年各項商品種類中，最受歡迎的TOP5！除了文具和質感衣料之外，生活用品也有超多好物～另外食物的部分，沖泡、調理包竟遠遠勝出了零食類，讓我們看看哪些是日本人的最愛？

＃日用品

TOP1. 文件收納盒

無印良品推出的文件收納盒有相當多種類、大小可以選，這些收納盒不只能拿來放文件當書架而已，很多人也會拿來放生活日用品或是保養品的瓶瓶罐罐。

TOP2. 敏感肌化妝水（保濕型）

強調無香料、無色素、無酒精，敏感肌使用也不用擔心，所以無印良品的保養品總是讓人放心，容量大價格也實惠。

TOP3. 聚酯纖維護照夾

這種多夾層的護照夾對於時常旅行、出差的人相當方便，出入關所需一包就足夠，還有透明夾鏈袋能夠放置前幣。

TOP4. 鋁製衣架

家居用品是日常密不可分的，衣架也能按照功能挑選，滿足大家不同的需求。

TOP5. 溫和卸妝凝露

這瓶淡黃色的卸妝凝露是許多人的大蜜糖，回購次數很高，所以賣得更好的反而是大容量（200ml）包裝！卸妝力強但是又不乾澀，成分簡單不會過敏～

＃食品

TOP1. 咖哩速食包

讓人驚訝的是，無印良品販售超過百種的小零食，從糖果到古早味餅乾都有，但是沖泡、調理包卻大大勝出！幾乎包辦排行榜，尤其是咖哩速食包系列，台灣就有相當多口味可以選擇，想吃何種異國風味都能找到。

TOP2. 醃漬發酵粉

這款醃漬發酵粉是許多日本人生活中不可或缺的料理神器，只要將發酵粉加入青菜中，就能做出簡單的泡菜類料理了，可惜的是台灣沒有賣～

TOP3. 義大利麵醬

雖然台灣也沒有賣這款義大利麵醬，不過我們還是買得到各種速食拌麵醬！有胡麻味噌擔擔湯風味、長崎湯麵風味和四川風麻婆醬風味！

TOP4. 拌飯肉醬

許多日本人為了求快求方便，早餐都吃一包肉醬拌飯就能速速解決了，台灣目前也沒有進這款，真的非常可惜～

TOP5. 無選別年輪蛋糕

其實只要是「烘焙蛋糕」系列，在日本都賣得非常好，但是台灣所販售的種類並沒有這麼多，大家可以試試看「無選別年輪蛋糕」系列，也很受歡迎。

另外，除了日用品與食品之外，無印良品的家居收納、小家具等等在日本人家中的出現率也很高，這些小家具主要都是走簡約質感風，實用又美觀，當然也不能忘了時尚好看的舒適服飾商品囉！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

