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免找代購！星巴克「豬豬杯」台灣開賣　還有紅豬撲滿很吸金

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▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

編輯／JJ　圖／翻攝自星巴克官網、FB粉絲團

前陣子南韓、日本星巴克都相繼推出新年商品，為了迎接即將到來的己亥年，可愛的豬豬成了這次商品的主角～已經被燒得體無完膚的朋友們，不用羨慕別人，也不用辛苦找代購了，台灣星巴克1月9日就正式開賣超過30多種新年豬豬商品！快買個豬豬杯沾個喜氣好過年。

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲（左）豬年馬克杯NT＄550，（右）豬柿大吉馬克杯NT＄650。

最經典的馬克杯是每年都要收集的，用大紅色招來喜氣！下面這種雙層的玻璃杯是這幾年非常流行的，用飲料幫小豬豬上色～

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲（左）小豬造型雙層玻璃杯NT＄600，（右）小豬把手雙層玻璃杯NT＄800。

習慣用吸管喝水的朋友就可以選冷水杯系列，插畫風的粉紅小豬，真的超可愛。

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲豬年得意Togo冷水杯NT＄400，喜從豬來Togo冷水杯NT＄550，豬豬獻吉不鏽鋼Togo冷水杯NT＄900。

隨行杯系列也是超多款設計可以挑選，滿滿的粉嫩小豬存心讓人選擇困難。尤其是杯子下方有水球設計的隨行杯，飛舞的金色亮片就像是象徵著財源滾滾呢～

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲價錢由左至右，NT＄480、480、800、900，（下）NT＄550。

隨著環保意識逐漸提升，現在已經是人手一個杯套時代了！除了販賣保溫杯以外，還有可愛的豬豬杯套，就算不是拿來套保溫杯，出門買飲料時也很實用～

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲（上）格紋小豬 SS冷水壺組（附壺套）NT＄1,300，（下左）豬年迎春不鏽鋼水瓶NT＄850，（下右）小豬隨身瓶衣套NT＄280。

另外，還有一些生活用品，也都穿上了粉嫩的小豬新衣，有家居用的儲藏罐，放在客廳桌上裝零食很方便，還有收納袋跟茶香濾器，更重要的是還有一隻紅吱吱的小豬撲滿！

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克豬年。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲豬玉滿堂儲存罐NT＄800，豬豬抽繩袋四件組NT＄980，豬年茶香濾器NT＄600，豬年撲滿NT＄880。

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關鍵字：

星巴克, 台灣星巴克, starbucks, 豬年, 豬豬杯, 2019
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