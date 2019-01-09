女神卡卡出彩妝誰能不心動？Haus Beauty金球獎後終於有動作

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@ladygaga、@hausbeautyladygaga

女神卡卡（Lady Gaga）頂著奇裝異服和浮誇的妝容是許多人心中對她的印象，但是在《一個巨星的誕生中》卻近乎素顏出演，Lady Gaga不但突破了自我還完成了當演員的夢想，也正因為這部戲而獲得了金球獎最佳原創歌曲，這位全方位的女星，如今也要跨足美容品牌界了，品牌IG帳號@hausbeautyladygaga稍早終於有了動靜！

女星推出彩妝品牌雖然已經不是大新聞，像是Rihanna的Fenty Beauty還有Kylie Jenner的 Kylie Cosmetics，但是每次都頂著令人驚艷又完美的妝容出席各種活動的Lady Gaga，說要創立美容品牌，還不叫人心動嗎？

其實去年就有網友們注意到，Lady Gaga的公司Ate My Heart 以彩妝、香水、肌膚保養等名義註冊了「Haus Beauty」，如果在Instagram上搜尋hashtag#hauseditorial、#haus或是#hausofgaga的話，也會發現Gaga從2018年初就開始有所行動了。IG帳號塵封許久，這幾天才有了3篇新的貼文，最新的一篇Gaga還抱著金球獎獎盃呢！

前衛造型的Lady Gaga一直都是時尚的指標，雖然近年已經不像早期那樣浮誇，但Gaga的妝容依然是大家的焦點，顏色繽紛的眼影，俐落的眉毛與眼線，加上立體感超強的修容與打亮，相信Gaga所推出的產品肯定都會達到她的完美要求，所以將來會有什麼樣的彩妝品、保養品，就更著實讓人期待了！

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