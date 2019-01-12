「格紋西外」拯救你的品味　四種造型靈感，長短版有不同風情

格紋的樣式多不勝數，應用在不同的衣服類型與版型上又能詮釋出截然不同的穿搭風格。要說出一款最經典又百搭的格紋單品，那大概非細格紋西裝夾克莫屬了。

無論是正裝、休閒風混搭、可愛裙裝又或是有個性褲裝，皆能透過搭配變化出嶄新樣貌。以下四種個性女子的格紋西裝外套穿搭，為秋冬不可或缺的單品找出多一些造型靈感吧。

休閒女士的格紋西裝外套

時序進入冷冷的冬季，刷白洗舊的丹寧單品卻不能少。以簡單的白色上衣和落地牛仔褲，外搭上格紋西裝外套就能將休閒感與大人味平衡得剛剛好。

氣質女士的格紋西裝外套

大地色系穿搭每到秋冬舊備受矚目，落實於格紋西裝外套也非常合適。在衣著與配件上選擇不同色階的大地色相互搭配，營造出一份舒適且溫柔的邱冬沈穩感。

時髦女士的格紋西裝外套

格紋西裝外套與格紋寬褲的搭配自然是最直覺又百搭的組合法則。正式場合以襯衫搭配，輕鬆的日子以簡單的單色上衣相搭，總是充既俐落又不失質感氣勢。

簡約女士的格紋西裝外套

若喜歡帶有女人味的裙裝穿搭，卻仍希望保有個性魅力，不妨在連身裙上外搭長版的格紋西裝外套。鞋履選擇輕鬆的休閒帆布鞋，並運用一致的大地色系展演率性風格。

Photo : WEAR

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