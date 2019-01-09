《秘密花園》重看N遍還是好看！網推今生必看10部經典韓劇

編輯／JJ 圖／翻攝自各韓劇劇照

韓劇每一季、每一年的產出量都非常驚人，捧紅新一代的男神、女神，也帶來龐大的商機，更是許多人放假在家耍廢的必備品，好看的韓劇真的是百看不膩，就算過了好幾年，還是一樣經典，還是讓人有想重溫一遍的衝動，以下就是這10年來網友們最推薦的10個「經典韓劇」。

《秘密花園》（2010年）

何智苑飾演的吉羅琳是一個特技演員，而百貨公司社長則是玄彬飾演的金祖元，以當時來說這種調換身體的魔法情節是非常新鮮的，更讓兩個人超凡的演技被觀眾看見，當時許多的橋段都成了熱門話題，像是喝咖啡的奶泡之吻就融化了一票少女心～

《城市獵人》（2011年）

朴敏英當時在演《城市獵人》時就已經很漂亮了，看起來非常清純可愛，現在演《金秘書》則多了幾分女人味，而當時李敏鎬也正是因為這部戲而爆紅。

《聽見你的聲音》（2013年）

《聽見你的聲音》可以說是最經典的姊弟戀韓劇了！當時李鍾碩所飾演的朴修夏才是高中生而已，和李寶英飾演的快30歲的律師張惠成談戀愛，看得人心癢癢～劇中修夏也有許多黑暗面的劇情，讓李鍾碩演技大爆發，是他成為新一代男神的關鍵。

《主君的太陽》（2013年）

這部堪稱是韓劇版的鬼片，前半段有些地方的確挺嚇人的，劇情設定很幽默，只要摸到防空洞就看不到鬼，所以男女主角才擦出愛的火花，好笑之餘卻也讓人哭到停不下來，中間劇情很虐心但是是美好的結局。

《沒關係，是愛情啊》（2014年）

由趙寅成飾演的張宰烈是一位小說家，因為心裡創傷而患有嚴重的精神病，孔孝貞飾演的池海秀則是精神科醫生，雖然身為精神科醫生，自己在愛情上卻有難以跨越的障礙，整部的劇情安排很虐心很好哭，但其實也同時探討著社會上現代人習慣承載著心病生活的情況。

《請回答吧1988》（2015年）

《請回答吧1988》的故事背景就是在1980～1990年代，當時的南韓跟台灣其實有很多相似的地方，不論是社會或是風景，尤其是父母那個時代會更有感覺，從穿搭到造景都很細膩，就像穿越時光一樣，當時播出時還引發了「猜老公」的風潮呢～

《太陽的後裔》（2016年）

這就更不用說了，大概是史上第一次播映後造成迴響這麼大的韓劇了，當時整個亞洲都陷入了瘋狂，粉絲還紛紛到拍攝場景拍照打卡，而且最後也不負眾望的，宋宋CP兩人從戲裡愛到戲外結婚了呢！

《大力女子都奉順》（2017年）

《大力女都子奉順》的男女主角朴寶英跟朴炯植都長得非常萌，而且角色就像反過來似的，都奉順是有超能力的大力士，擔任安民赫的保鑣，發生許多有趣的事，讓人看了又可愛又好笑，是一部看了心情會大好的戲。

《 孤單又燦爛的神—鬼怪》（2017年）

繼《太陽的後裔》之後，《 孤單又燦爛的神—鬼怪》又是一部風靡全亞洲的韓劇，把孔劉的人氣推到至高點！兩人的年紀不管在戲裡還是戲外都相差超多！演出對手戲卻是如此自然，金高恩在劇中自然的妝容，也成為女孩們紛紛仿效的對象。

《經常請吃飯的漂亮姐姐》（2018年）

要說去年最受歡迎的韓劇大概就是《經常請吃飯的漂亮姐姐》了，每隔一段時間就會開始流行起姊弟戀的故事，但是《經常請吃飯的漂亮姐姐》卻一點也不灑狗血，平凡的角色設定卻有不平凡的故事，有開心也有悲傷，讓觀眾最開心的是這部中兩人的甜蜜畫面超多！甜死人不償命～

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