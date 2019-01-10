全球風靡Netflix《矇上你的眼》　原來看不見的末日背後隱藏三個含義

編輯／JJ 圖／翻攝自《矇上你的眼Bird Box》劇照、IG@birdboxmovie

《矇上你的眼Bird Box》是Netflix的原創電影，在去年12月21日上線後，一周內就得到了超過四千五百萬人次的觀看紀錄，破了Netflix有史以來的紀錄，主角由珊卓．布拉克擔綱，透過矇眼躲避看不見的怪物，帶領兩個孩子前往唯一有希望的安全之地，劇中有幾點也能跟我們的生活呼應。

《以下有雷》

＃矇眼才能存活

在《矇上你的眼中》人類因為不明原因不斷感染自殺，唯一知道的活命方法就是「千萬不要看」！我們已經太習慣看得見的世界了，視覺是人類多麼重要的感官，但是，在這個世界上不是看得越清楚就越能存活，有時我們都會被表面的假象給騙，就像是被矇住雙眼般感到迷失，所以我們更要善用其他感官，發掘真相。

＃不夠堅定就會動搖而走上絕路

在劇中有一些人或許是因為本身的精神狀況，並不會被感染自殺，而是轉而成為怪物的「傳教士」，到處找尋生還者並極力說服別人睜開眼睛看看他所謂「美好的世界」。生活中處處都充滿著誘惑，有些事能做有些事不能做，是大家都心知肚明的道德底線，但有時人們就是會抵抗不了誘惑，因心意不夠堅定走上歪路，鑄下大錯。

＃盲人院成為庇護所

由於這次的世界末日是專門針對看得到的人類，所以盲人們自然就逃過一劫，而走投無路的梅樂莉帶領孩子們冒險前往的希望之地，也正是盲人院。這大概就像是「傻人有傻福」的概念，在經歷過苦難後，才會懂得有些事情不如一開始就不知道的好，而羨慕當初那個天真爛漫的自己。

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