有音樂必成浪漫　SONY發表第二代玻璃音響　光芒像蠟燭般閃爍

▲SONY在2019 CES展前記者會發表第二代玻璃音響LSPX-S2 。（圖／翻攝SONY官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本科技大廠SONY近日在2019的CES（美國消費性電子展）中，發表旗下新電視與多款喇叭，而之前已玻璃外型設計受到注目的無指向性音響，也推出了第二代，相較首代，LSPX-S2的尺寸更小，此外在其他功能規格方面都更升級，而機身上那發出音樂的光芒，在此代也能模擬成燭光，聽音樂更加浪漫。

▲身型比上一代小。

在一個微小光線裡發生音樂，SONY的無指向性玻璃音響，受到了許多注重居家佈置以及設計師的喜愛，第二代LSPX-S2也在拉斯維加斯的CES展前記者會被提及，影片仍然做得美輪美奐，但展場中卻尚未出現它的身影。

▲內部的LED可進行32級的調光，使用者可依據情境變換不同亮度的光線。

LSPX-S2採用的是一個SONY自行研發的垂直驅動技術，聲音會以360度向外擴散，底部音箱會跟上方有機玻璃管作用產生震動，第二代玻璃音響支援高解析度音質（Hi-Res Audio），除了使用藍牙，新款音響也可使用WiFi進行連接，另支援NFC One-Touch與Spotify Connect。

▲適用各種不同的情境。

管內的LED燈可支援32級的調光，並新增了「燭光模式」，光線會像蠟燭閃爍，更添加浪漫情懷，無論是一個人寂靜之時，或是三五好友歡樂聚會，它都能扮演一個襯職的角色，然而就像其他SONY美麗的產品一樣，LSPX-S2價格並不親民，它預計於今年5月在歐洲市場推出，售價為600歐元，折合台幣約21,400元。

然而這比起第一代，確實已經稍稍便宜數千元了。

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