17歲開啟天王嫂人生　昆凌：結婚不是年紀問題，而是什麼時候遇到對的人

你知道我們為什麼沒有公開孩子的樣子嗎？聊著聊著，昆凌說。因為，我們希望他們的名字就是他們的名字，而不是誰誰誰的兒子、女兒；因為當被叫做誰誰誰的兒子、女兒時，他們好像就瞬間失去了自己的名字。

像大家現在會叫我天王嫂，從某種程度看，我就已經失去了我自己的名字，但我ok，因為這是我自己的選擇，但小孩子被我們生下來，他們是沒得選的，所以等他們長大，能夠自主選擇的時候，他們如果願意公開自己的樣子，那就公開，我跟老公都希望他們是很開心成為我們的女兒兒子，而不是一種壓力。

墨西哥的豔陽下，昆凌微蹙著眉頭，眼睛半瞇的面對鏡頭，不是因為這樣比較時尚，而是眼睛天生畏光，她很想要睜大雙眼，但，辦不到。

她其實是有點害羞的人，面對陌生時候可以落落大方，但沒有接續話題時，便會不由自主的露出尷尬的臉，然而一旦熟悉，立刻回復成大女孩的樣子，一臉鬼靈精怪的愛笑愛鬧，愛，惡作劇。

我們家是幼稚園，我是幼稚園的，班長

昆凌是惡作劇狂，很喜歡整人，她整起人來不分對象，老公被整過，女兒被整過，兒子嘛，還沒，因為他還不懂，整起來不好玩。

而雖然都是些無傷大雅的小惡作劇，但鬼主意層出不窮，比方從女兒還小時，就喜歡給她吃檸檬，每次看女兒吃檸檬的那種酸到不行的表情，就覺得好可愛又好好笑；而她最得意的整老公事件，是把保鮮膜包在馬桶上。「就那天是愚人節啊，晚上我們都已經準備要睡了，老公就問說，你要整我什麼，我說沒有啊，我沒有要整你，他說快點啦，我怎麼樣都不講，只是在那邊笑，但是笑的很不自然，後來，他去廁所，我立刻就跟進去，我想看看他到底會不會被尿反彈噴到。結果，老公很聰明的丟了張衛生紙，就，被發現了」，昆凌故意露出一臉有點遺憾的表情，然後樂不可支的大笑了起來。

「我常常就會做這種無聊事啊」，她笑，「我是幼稚園的，嗯……，班長吧」；「老公？老公也很幼稚啊，幸好他幼稚，不然可能會嫌我不成熟吧」，她大笑，「所以我們家其實有四個小孩，根本就是個，幼稚園」。

開心的時候大笑，惡作劇時候賊賊的笑，尷尬時候則一臉傻傻的笑。曾經小的時候，想當空姐，因為覺得可以環遊世界；因為一隻小寵物在她面前去世的時候，一度非常非常的想當獸醫，直到爸爸對她說，你不適合，因為你沒有辦法承受小動物的死，才驚覺獸醫的工作不只是救動物，也無可奈何的得面對動物的死亡；然後她愛上了演戲，性格中不安於現狀的因子，讓她在角色演繹的豐富面向中，得以滿足內在想要不斷嘗鮮、不斷探索與挑戰的渴欲。

結婚不是年紀問題，而是什麼時候遇到對的人

大多數女藝人會先衝事業再成家，昆凌卻恰好相反的，結婚之後才真正開始開展事業，「因為我21歲就結婚了，如果結了婚就待在家裡，那等有一天老了，躺在病床上回味我年輕的時候，應該會覺得很遺憾吧」；「我總覺得不管男生女生，20歲到30歲都是一個重要的衝刺期，要趁年輕的時候去挑戰，也許會失敗，但是因為年輕，還能夠承受得起失敗，而且，不都說成家立業嗎？既然是成家在前面，就表示你要先成家，有了一個很棒的基底之後出去衝，會讓你更有力量」。

「我一直覺得結婚不是年紀的問題，而是你什麼時候遇到一個對的人，那既然我覺得這個人是對的，我就結婚啦」。她大笑。

「怎麼知道這個人是對的或者不對嗎？坦白說，我其實也不知道在感情裡什麼是對，什麼是不對，我只知道我喜歡，知道自己在感情裡面是開心的，是開心多過於難過的」。

既然你愛這個人，就要為你的感情負責

事實上，在交往的那段時間裡，因為面對著巨大的輿論壓力，昆凌曾經是想過要放棄的，她說因為覺得好煩，覺得不就是談感情嗎，為什麼不能講，為什麼會有那麼多不一樣的聲音，為什麼會變成這種感覺，好像這是一件很錯的事情。

「我那段時間的表情都是尷尬的，從小爸爸告訴我不能說謊，所以當大家問我的時候，我不能說實話，但又不想說謊，我不知道該怎麼回答，就只能尷尬的笑，只能傻笑。我那時候很害怕自己會說錯話，害怕自己會害到他」。

當時她剛來台灣沒多久，原本的性格大大咧咧的開朗，對於陌生地充滿了好奇、憧憬，但因為緋聞事件的發生，她選擇將自己縮成一個很小很小的圈圈，將自己與世界隔絕。

在猶豫掙扎著自己是不是應該要放棄時，她跑去美國唸電影，想要離開這個被高度檢視的地方，企圖藉由時空去距離感情，「但我去了第三天吧，他就來了」；「我那一刻突然有一種感覺，就是這個人了。」

在最徬徨的時候，她曾經很苦惱的問過爸爸，問說自己是不是其實不適合談這樣的感情，爸爸對她說，沒有什麼好抱怨的，因為這就是你的選擇，你要為你自己的選擇負責。「沒錯，這是我自己選的，沒有人逼我，所以我要為自己的這個決定負責，而既然我愛這個人，就應該要為這段感情負責，別人愛講什麼讓他們去講，只要我覺得這個人是對的人，只要我們之間的相處沒有問題，那就好啦」。

清楚自己心裡的聲音，不代表就能夠有足夠的勇氣面對外面的風雨，從美國回來之後，她又把自己縮進了圈圈裡，仍

舊忐忑，仍舊會害怕，「其實到現在，圈圈雖然變大了，但我知道那個圈圈還在，我一直不斷的想要去打壞這個圈圈，一直不斷的告訴自己，跳出來跳出來，直到現在，我仍舊在努力。」

17歲認識周杰倫，開啟了一段不太一樣的人生，至今他們在一起已經快九年了，女兒小周周三歲，兒子小小周一歲，曾經她夢想中的家，是幸福的一對夫妻、兩個孩子和一隻大狗，然後後院有草皮；現在的家和她的夢想非常接近，只是沒有大狗，但有中型狗，沒有真草皮，但有假草皮。

她說，有時候靜靜的在餐桌上看著兩個孩子，一邊玩一邊發展出自己的語言，而老公可能坐在沙發上，那一刻的畫面，很美；有時候兩個小孩吵架，大哭大鬧，家裡的狗也湊熱鬧的跟著叫，就覺得快要瘋掉了，像幼稚園的畫面；有的時候四個人會彼此鬧脾氣，你不理我我也不理你的，好像小朋友在賭氣。

我要配得上我所擁有的

家是昆凌心裡的堅實後盾，兼顧著事業與家庭，她大步的往前走，拍電影，成立個人品牌JENDES。

她的2018，過得非常精彩，拍了兩部電影，遇到了很棒很棒的導演，學了很多東西，開啟了很多新的眼界，面對2019，她告訴自己要好好的多學習，好好的增進自己。

「我知道自己很幸運」，她說，「因為老公，我很快的得到很多很好的資源、很好的機會，所以我更應該要精進自己，不管在心裡或專業狀態上，都更多的去努力，我不要自己只是一個附屬品，這樣，我才能夠配得上我所擁有的」。

「結婚之後，老公一肩扛起這個家，我也希望自己是能夠和他一起分擔的，雖然我這樣子講，好像有點天方夜譚，但如果有一天他累了，想要休息一下，想要做些什麼，我希望他是有這個權力去做這些選擇，我可以當他的後盾。」

「我希望我身邊的每一個人都好好的，都充滿活力、快樂的去過自己想要的人生，對我來說，這就是幸福」，昆凌

說。

※文字：Ariel | 編輯：ariel VOGUE.TW | 圖片：Enrique Vega, Ariel | 來源：Vogue Taiwan一月號 | 其他：STYLIST YVONNE TSAI, HAIR UNA, MAKEUP LIU JEN WEI, FASHION ASSISTANT PAUL LARA, FASHION BY COACH、LOUIS VUITTON、DIOR、VALENTINO、BOTTEGA VANETA、PRADA、MIU MIU、 FERRAGAMO、MANI MAALAI

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