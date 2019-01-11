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《流星花園》再看一次還是感動　日票選「平成時代」純愛偶像劇TOP 10

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日本政府已確定2019年四月底，日本明仁天皇將退位，2019年5月1日由皇太子德仁繼位，所以2018年將會是「平成」年號的最後一年。

日本最近也興起盤點平成年間的代表大事件，其中令台灣觀眾有感的相信一定非日劇莫屬。亞洲衛星頻道スカパーJSAT就對日本1000名，年齡分布在15到69歲之間的男女，做了一份調查，主題是『平成時代播出，直到現在看起來仍讓人超級感動的純愛偶像劇』，結果出爐、片單一字排開，相信很多六七年級生都不陌生，但很多人對第一名有些爭議，究竟日本人心目中的純愛偶像劇第一名是誰，讓我們一起看下去。

10位（並列）／ 魚乾女又怎樣

令人印象深刻的絕對是小螢和部長每晚在家，坐在後廊聊天、一起喝罐裝啤酒，談工作談戀愛，或只是無聊的在地上翻滾、Cosplay變裝等等，每次看完總讓人心情大好，綾瀨遙也憑藉著小螢自然又不做作的演技，躍升成為日本一線人氣女星。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

10位（並列）／零秒出手

「Love Makes Me Strong！」描述籃球員與小提琴家之間的純愛故事，中間不斷有籃球隊教練和前女友阻礙兩人的發展，山下智久演出個性有點懦弱，總是搖擺不定的男主，讓人總在關鍵時刻替他捏一把冷汗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

8位（並列）／求婚大作戰

每次只要桑田佳祐的主題曲《明日晴れるかな》一響起就立刻回到當時看劇的時光，山下智久擺動可笑的"回到過去"姿勢，一次次試著挽回長澤雅美的心，卻又一次次的失敗，讓人感受到滿滿遺憾的酸澀滋味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

8位（並列）／Orange Days

知名編劇北川悅吏子的作品，描寫五個大學好友之間發生的故事，有愛情、也有友情，還有更多關於成長的反省。柴崎幸飾演不幸喪失聽力的小提琴家，與大四卻對未來茫然的妻夫木聰不打不相識，最後譜出一段有如柳橙般酸酸甜甜的Love Story。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

7位／大和拜金女

本片點出日本當代女性面對愛情和金錢、熟重熟輕的兩難抉擇。松島菜菜子在裡面飾演完美、毫無缺點的空姐，舉手投足都充滿魅力，讓她在戲播出之後立刻爆紅，成為許多男性心目中的女神。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6位／長假

人生不如意的時候，就當是上帝給的長假吧！相信只要票選經典純愛日劇，這部絕對榜上有名，裡面的主角木村拓哉、竹野內豐、稻森泉、松隆子等當時都很青澀，現在全都是獨當一面的人氣巨星，女主角山口智子則在演出完淡出螢光幕，讓影迷無限想念。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5位／在世界的中心呼喊愛情

淒美的愛情故事在當時騙了無數少女的眼淚，綾瀨遙在裡面從天真可愛的高中生演到病危的血癌病患，絲絲入扣的演技讓她拿下當年日劇賞的最佳女配角，整部片雖然以愛情為主題，但親情方面也很催淚，總之觀賞前一定要放盒面紙在座位旁邊。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3位（並列）／東京愛情故事

作為台灣日劇時代高峰的代表作，相信很多六七年級生都跟著莉香一起糾結，大罵完治的優柔寡斷。當時《東京愛情故事》在日本也創下驚人的收視率，平均有22.9%，最終集甚至衝到32.3%，莉香叫著完治的畫面絕對令影迷永生難忘。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3位（並列）／ 101次求婚

相貌並不出色的武田鐵矢在當時跌破眾人眼鏡接演純愛劇，沒想到人氣紅不讓，其中她衝到卡車前大喊「我不會死！」（僕は死にましぇん!）的台詞更成為了同年的流行語。這部日劇也因為太紅被中國、韓國翻拍成電視劇和電影。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2位／流星花園

從漫畫紅到大小螢幕，驕傲富家公子哥兒愛上倔強的貧窮女孩，言情世界裡不敗的公式，讓日版、台版、韓版都受到歡迎，繼最新的中國版之後，最近又傳出日本即將翻拍的消息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1位／月薪嬌妻

答案揭曉，是2016年播出的月薪嬌妻，不僅捧紅了國民老婆『新垣結衣』，更帶著觀眾以輕鬆角度去探討現代人婚姻與工作的意義。在現代收視率普遍不振的情況下，月薪嬌妻擁有20%的高收視，片尾舞更散播到全世界每一個角落，是否為名符其實的第一名，大家心中各有評斷。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Molly VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 日本, 偶像劇, 月薪嬌妻
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