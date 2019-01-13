穆熙妍與何穗的閨蜜雪地之旅　北海道最美旅館「坐忘林」

眾所周知我是個非常怕冷的人，唯一讓我一到秋天就開始期待的，大概也只有滑雪和聖誕節。以前在加拿大到處有滑雪場，幾個同學開車上山又快又便宜，有時候住在朋友的Whistler木屋裡更方便。

回到亞洲後，這項平民運動變成一種奢侈，不過我還是捨不得放棄，經過尋尋覓覓，我開始在冬天固定去北海道的Niseko新雪谷滑雪，多年後的現在已經變成一種習慣。相比之下韓國和長白山的雪場都比較小，人多雪硬對初學者很不友好，日本長野的白馬村也不錯，但沒有Niseko熱鬧。

新雪谷的商店餐廳都有很多季節性來打工的外國人，教練也可以找到英文流利的，綜合指數最高。

滑雪的事就不多介紹了，很多人都去過，但我特別想推薦的是一家離滑雪村稍微有點距離的酒店，如果有機會來Niseko，絕對值得一住。

這個地方就是Zaborin, 坐忘林。

位在北海道花园Hanazono的私家森林裡，雖然包括在新雪谷度假區，卻離Hanazono滑雪道有點距離。坐忘林占地寬廣，只有15間獨立客房，每間都有兩個溫泉池，一個半室內，一個室外，可以不分時段一邊泡湯一邊欣賞雪景。我是和何穗去的，住宿期間明明還有其他客人，但酒店巧妙安排入住與用餐時間，所以一次都沒遇見過陌生人，感覺像整棟建築被我們承包了。

坐忘林的建築是結合日式與北歐風格，呈現非常高雅的性冷淡風，最令人稱道的是與四周宁静祥和的大自然完美融合，酒店內外都處處是景，無論何時都一點聲音也沒有，如果一間酒店可以用「北方有佳人，絕世而獨立」來形容，那就非坐忘林莫屬了。

何穗說這個地方適合情侶分手，能聽見心碎的聲音，我很沒好氣回答，感情破裂還大老遠來這個地方談判，這不是要分手，是來分屍吧！

她說我是最不浪漫的作者。

房型有和有洋，我們想體驗純日式的感覺，就訂了和式，但也不是睡硬梆梆的單薄墊子，酒店會幫客人鋪好軟綿綿的被褥，和睡彈簧床差別不大。我有點失眠，但在這裡很好睡，每天醒來面對的是一整排超大落地窗，神清氣爽。

泡完溫泉或吃完飯可以到附近散步消食，這裡附近沒有任何店家和娛樂設施，只有無盡的大自然，深厚的積雪結合樹林和水塘，不由自主就能充分放鬆身心靈。四周非常寧靜，從杉林梢林落下來的刷刷聲都再清晰不過。

沒有商店也不用擔心吃飯的問題，坐忘林的餐廳水準極高，主廚是北海道出身的濑野師傅Seno，走日式高级料理路線，每道菜不僅是原創，還融入了許多北海道的風景元素，例如將白色花菜切成薄片，象徵雪松，將牛柳藏在樹枝裡加上海鹽，端上來如同一幅日本畫作。

吃完飯，侍者會請客人移駕到圖書館，一邊在火爐旁欣賞窗外的夜雪，一邊品嘗道地煎茶、水果和甜點。我們吃的是焦糖布丁與日式麻糬，通常日式點心都齁甜，但他們的不會，倒是水果秉持北海道農產品的高水準，甜得驚人。

除了住和吃，這裡還可以買，沒錯，您最親切的導購又上線了。在坐忘林使用的所有餐具都是他們委託北海道的工匠特製窯燒的，這些都在大廳的櫃子中展示，供客人購買。但我要推薦的是只在這裡販售，Zaborin特製的洗髮精和潤髮乳，我的老天，真的是太！好！用！了！一洗驚為天人，像我這種旅行最討厭帶重物的人都搬了一套外加補充包。

住過那麼多酒店和渡假村，有溫泉的也不在少數，除了在瑞士雪山上泡溫泉看雪景，亞洲的冬季裡我最推薦的住宿地點就是坐忘林。它不是一個喧嘩熱鬧的地方，如果著迷於各式酒精和與陌生人相擁蹦迪的瘋狂，那Zaborin會讓你失望。

但如果你厭倦了震耳欲聾的音樂，受夠了第二天宿醉的失意與不適，想享受寧靜安穩，請嘗試無處不用心的坐忘林。

我還推薦它的另一個原因是，如果你可以與心愛的人在這只有彼此的地方和平度過三天以上而不覺得無聊，那真的可以考慮結婚了。

忘卻浮塵事，坐臥山林間，悄悄迎接新年也挺好的。

網址：https://zaborin.com/

地址：044-0084 北海道虻田郡倶知安町花園76-4

電話：0136 23 0003

郵箱：reservations@zaborin.com

※圖片+文字：Vogue 風格達人 -穆熙妍

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