【奧斯塔羅】該不該繼續發展下去！目前的對象可以依靠嗎？

每每談上感情，總會懷疑身邊這對象，是不是可靠的是不是值得信賴，如果你身邊也正有對象，那就跟奧斯一起來看看，身邊這對象值得信賴嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇這組牌的朋友，奧斯會說目前這對象可能某一層面看起來不是那麼值得信賴，不是說他對感情不衷心，而是因為這張牌代表孩子氣以及任性，有時候他會像個孩子想要跟你撒撒嬌，但對事情的決策卻不是那麼可靠，這樣的對象可能帶著點天真及活潑，相處起來是挺愉快的，但是當你面對決定或是問題時，奧斯老師可就要建議你多聽聽自己的想法或是周遭朋友的意見，會踏實許多唷！

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選擇到這牌組的朋友，奧斯會說這對象可就值得信賴了，這樣的牌組代表理性以及想法，也點出了你的另一半通常是個挺愛說道理的人，對於許多事情都有自己的想法以及意見，不是那麼容易就能被說動或是動搖立場的人，當然有時候你會覺得對方太愛碎念，但不得不說，這對象通常能夠給你不少意見或是方法，缺點就是有時候太過理性了，只是在撒撒嬌對方卻不領情，是挺煞風景的唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說目前對象是值得信賴的對象唷，這樣的牌組代表踏實與實際，所以你會發現他的個性通常會太過浪漫，只是真的不算頻繁，而奧斯也要說，雖然個性是如此，但是你會發現在面對問題的時候，這對象總是能夠給你許多可靠的意見，不是那種成天教你怎麼做事的人，如果你向他詢問或是請他幫忙，總是能夠給你許多幫助，因此奧斯會說這對象還是挺值得信賴的唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯要告訴你，有時候做決定還是靠自己會比較實在一點，這樣的牌組代表優柔寡斷及思緒過多，有時候你都已經不知道該怎麼辦，向對方求救或是詢問時，對方都會比你慌張或是給一些很奇怪的建議，但這對象對於自己所在意的問題，都很能夠妥善處理，所以奧斯才說，這對象擅長的是處理自己的事而不是別人的問題，所以下次面臨狀況或問題還是相信自己會好一點唷！

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