台北10家居酒屋、餐酒館推薦　揪姊妹來個放鬆的小酌之夜

想和三五好友聚聚，一起來個放鬆的小酌之夜？台北的朋友們，看這篇就對啦！精選十家居酒屋、餐酒館，不管你想吃什麼類型料理，這篇通通整理給你。

東京時光日式居酒屋

台北／中山區

近民權西路捷運站，帶有濃厚日式氛圍的家庭式居酒屋，氣氛隱密放鬆，提供多種炸物和烤物，他們的炒烏龍麵是許多人的推薦必點！也有多種日本酒，可以開心小酌。

▲東京時光日式居酒屋。（圖／美食客巧妹提供）

一緒串燒酒場

台北／中山區

平價又美味的日式銅板串燒！串燒、烤物、炸物、主食、炒物、冷物、湯品通通有，營業到半夜三點，超級適合下班後相約三五好友一起放鬆小酌、吃宵夜或續攤，cp值超高。

▲一緒串燒酒場。（圖／美食客小蚌蚌嬉遊記提供）

家吶子 台式居酒屋 Ka-la̍h-á



台北／萬華區

開在住宅區內的台式居酒屋，不同於一般對於居酒屋的印象，裝潢明亮溫馨，有許多將台灣特色融入的特色菜。香菇肉燥飯必點！吃起來香而不膩，配上大朵又juicy香菇吃了保證會愛上。來這裡除了吃店家用心設計的特色料理外，也是吃一種家的感覺。

▲家吶子 台式居酒屋 Ka-la̍h-á。（圖／美食客胡雅婷提供）

老貳樓串燒居酒屋

台北／中山區

隱身在老公寓二樓的台式居酒屋，充滿懷舊的復古氛圍，精選台式食材如蛤蜊、絲瓜、香腸及各種魚、肉類等，烤物是強項！價位篇中高，如果是想要好好犒賞自己或是有重要聚會，會是個不錯的選擇。

▲老貳樓串燒居酒屋。（圖／美食客Finn Ho提供）

果雅方舟敦化概念店



台北／大安區

白天是果汁店，晚上搖身變成餐酒館，店內走網美系裝潢，每個角落都好拍。擺盤漂亮的西式料理每道都份量十足，適合多人分食，調酒飲料種類豐富，有多種以果汁為基底的特調，是聊天聚會的好所在。

▲果雅方舟敦化概念店。（圖／美食客tainanxian_food提供）

Chinese Whispers悄悄話餐酒館

台北／大安區

鄰近忠孝敦化捷運站，是女孩們會喜歡的秘密基地，最具特色的就是以迪士尼公主系列作為發想的創意調酒，美得超浮誇，食物也有一定水準，店內還有多款桌遊可玩，適合姊妹淘約會享受放鬆的夜晚。

▲Chinese Whispers悄悄話餐酒館。（圖／美食客ㄩㄐ提供）

Soju-HanJan 燒酒一杯

台北／信義區

台灣首間韓式Hunting Bar，可以透過平板點餐系統認識其他桌的客人，甚至還有喝酒小遊戲能夠炒熱氣氛。餐點為經過改良設計的韓式料理，新潮又美味，有許多韓式燒酒及調酒可以選擇。如果想體驗韓國交友文化及新潮的韓式料理可以相約好友來聚聚。

▲Soju-HanJan 燒酒一杯。（圖／美食客Ashley提供）

GiLiGiLi 韓國釜山餐酒館

台北／中山區

捷運善導寺站附近，如果不說是餐酒館會以為是一家韓系的咖啡廳。提供韓式拌飯、泡飯、冷麵等，飲料選擇多，酒類除了韓國燒酒以外還有多種韓式氣泡酒，舒適恬靜的氛圍，讓你想喝一杯不一定要等到晚上。

▲GiLiGiLi 韓國釜山餐酒館。（圖／美食客ㄩㄐ提供）

Dee好得／泰國文化餐酒館

台北／大安區

位於東區的文藝質感泰式餐酒館，炒河粉、綠咖喱、蝦餅都相當道地，還有蒜香煙花豬、深海鮮味油條等創意料理，酒類也不馬虎，燈光美氣氛佳的口袋好店。

▲Dee好得／泰國文化餐酒館。（圖／美食客Shannon提供）

考山路-人生好苦之泰居酒

台北／松山區

松山區巷弄裡文青有格調的泰式燒烤居酒屋，推薦必點烤松阪豬、烤雞腿和烤活蝦，都有經過醬汁浸泡調味，飲料推薦泰式奶茶與泰式啤酒！

▲考山路-人生好苦之泰居酒。（圖／美食客Zhao Pan提供）

圖、文／MENU美食誌

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