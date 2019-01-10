微風南山開幕！洗頭機爆滿剩年初一有空　中午餐廳排長龍

▲Of Cosmestics櫃位前擠滿想體驗洗頭機的民眾。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

微風南山今天（1/10）早上11點正式開幕，搶頭香的消費者早上約9點就到場等待，引發話題的Of Cosmestics洗頭機也有不少人想嚐鮮，但目前預約已經到2月，農曆年前、開工後都滿檔，過年期間倒是比較有機會，工作人員笑說：「歡迎大家初一來洗頭。」

▲廖鎮漢領軍微風南山開幕剪綵。（圖／記者張一中攝）

在百貨激戰區開了第三家微風，集團董事長廖鎮漢表示很有信心，18年前開第一家微風廣場，大家不看好，12年前進駐台北車站，也被說難，到4年前插旗信義區，開了第一家微風松高，接著微風信義，到現在第10家的微風南山有1萬2千坪，是旗下百貨中賣場面積最大，廖鎮漢也喊話，2019年全部10家店的營業額要做到300億元。

廖鎮漢領著廖曉喬、孫芸芸、陶喆、楊謹華剪綵，廖鎮漢說，今天有四喜，第一喜恭喜陶喆夫人有喜，即將當爸爸、第二喜楊謹華新婚，第三是微風南山開幕，至於第四喜，堅決賣個關子不透露，轉問孫芸芸該不會是她有喜？她嬌嗔喊冤：「不是我啦！」又說：「你們很快就會知道了。」

▲微風南山內的Atre湧進不少人。（圖／記者林明瑋攝）

11點正式營業，有上百人排隊進入，由於地處辦公商圈，到了中午人潮變多，尤其餐飲佔了全館百分之45的櫃位，讓附近上班族有許多新選擇，不少餐廳都需排隊等待，如霸嗎拉麵、FRUTA FRUTA Acai Café、31冰淇淋、藍瓶咖啡等。

微風南山內的日系百貨atre強調「像在日本逛街」，其中Of cosmetics引進洗頭機更是大熱門，由於洗加護只要100元，且6分鐘洗好，加上諮詢、吹整大約20分鐘搞定，目前到農曆年前已經預約額滿，開工後也是滿檔，唯有過年期間較有可能有空檔，附近上班族很多，因此平日的中午、晚上，以及假日全天是最快被訂走的時段，目前的機制是每月25日開放預約下一個月，想嘗試當個懶人用洗頭機，可以試著打電話0909943967預約。

▲中午吃飯時間餐廳人潮眾多。（圖／記者林明瑋攝）