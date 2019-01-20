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全台8間好吃又好拍的網美餐廳　歐式下午茶當貴婦、柴柴糰子融化你心

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有沒有去過一間餐廳，從進店門口到各種餐點，都讓你覺得很用心，很想拿起手機拍個不停？這次就來介紹全台各地八間厲害的餐廳，不只東西好吃，更好拍，讓你殺光所有底片！

台北 ／ 好樣秘境

好樣秘境位於陽明山，自然光透過透明的落地玻璃在照耀在屋內，讓人可以短暫森呼吸。要前往享受森林氛圍，就要做好心理準備並且提前訂位，才能有悠哉又舒適的用餐體驗哦～

▲甜點。（圖／MENU）

▲甜點。（圖／MENU）

▲好樣秘境。（圖／美食客扶小白、Hana yang、Tammy Chou提供）

台北 ／ I Met You Cafe

I Met You 咖啡位於信義安和旁的小巷子，在人來人往的街道旁隔出一個悠閒的小空間。其中最有名的是玫瑰戚風蛋糕，飄著淡淡伯爵茶香，再灑上可食用的玫瑰花瓣裝飾，美得不像現實。（週末也請記得訂位！）

▲甜點。（圖／MENU）

▲甜點。（圖／MENU）

▲ I Met You Cafe。（圖／美食客Star、Kai、Jeremy以食為天提供）

台北 ／ The Antipodean

The Antipodean是間澳洲風格的餐廳，位於捷運港墘站的巷弄內。店內寬敞明亮、座位舒服，戶外也有設置座位，能夠跟著陽光吃頓健康繽紛的早午餐！而這碗擺盤美麗、繽紛、用料實在又低熱量的巴西莓果碗，是眾多美食客的心頭愛、本店必點菜，很值得一試喔～

▲甜點。（圖／MENU）

▲甜點。（圖／MENU）

▲The Antipodean。（圖／美食客凱特、Sheila Kuo、Debby Lee提供）

桃園 ／ WakeWake Studio

醒醒工作室位於桃園埔心車站附近，超可愛的佈置和餐點、粉紅色系的佈置夢幻得好像走入了異想世界。最讓人融化的一道的餐點是醬油柴柴糰子，帶點甜味的Q彈麻糬讓人捨不得下肚，其他的餐點也都有超可愛名字喔！（醒醒只接受預約客，而且必須在預定時就預購餐點喔！）

▲甜點。（圖／MENU）

▲甜點。（圖／MENU）

▲WakeWake Studio。（圖／美食客Cheer Lin、muddyfoodie、Kai提供）

宜蘭 ／ 初樂 cafe de samuel

初樂位在宜蘭礁溪，充滿了歐洲風味，從室內典雅的迴旋樓梯、戶外面山的露天雅座到精緻的擺盤，都是美食客覺得「一定會再訪」的原因。店內的招牌是層層疊疊的草莓鬆餅，草莓系列的其他商品以及高雅的雙層下午茶也相當受歡迎，但在價格上也偏高、並且人多需要預訂哦！

▲甜點。（圖／MENU）

▲甜點。（圖／MENU）

▲初樂 cafe de samuel。（圖／美食客陳怡臻、Debby Chien、Tammy Chou提供）

台中 ／ 羅布森咖啡書蟲房

羅布森在台中烏日與彰化的邊界，是間書香味比甜點味濃郁的餐廳，書多、座位多，一本書、一道餐點就可以坐一整天！雖然交通較難到達，但也換來更靜謐和寬敞的舒服體驗，搭配手工餅乾就能擁有一整天悠閒時間啦！

▲甜點。（圖／MENU）

▲甜點。（圖／MENU）

▲羅布森咖啡書蟲房。（圖／美食客貪吃小綿羊提供）

台南 ／ 覓拾coffee

覓時位於台南東區的巷弄內，小小的招牌和復古的佈置瀰漫著一股外婆家的溫馨氛圍，好像回到家一樣。更驚人的是這個份量，連男生都覺得早午餐份量很有飽足感！甜點與飲料也備受好評，是高CP值的隱藏版小店。

▲甜點。（圖／MENU）

▲甜點。（圖／MENU）

▲覓拾coffee。（圖／美食客覓拾coffee、尋飽提供）

台南 ／ 我們our

我們也是走老宅復古路線的甜點工作室，在復古的氛圍裡享受店家「只賣自己也想買的」、「做自己也想吃的」甜點。反差的是復古的店家卻在擺盤上堅持且不馬虎，不僅華麗、也會放上不同的小字條給客人驚喜，定時會更新菜單、每次再訪都能吃到不一樣口味喔！

▲甜點。（圖／MENU）

▲甜點。（圖／MENU）

▲ 我們our。（圖／美食客Chou Hsiao Chi、尋飽提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

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關鍵字：

MENU美食誌, 網美, 餐廳, 下午茶
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