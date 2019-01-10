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國外5家「殺到見骨」的球鞋網站　款式、尺碼齊，加運費也划算

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編輯／Duke　圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS

每當限量夯鞋在台灣發售時，總是一雙難求，若沒買到還是得尋求代購管道，以高於原價的價格入手，可惜了那些真心愛鞋的人。不過，鞋頭們一定都知道國外發售的鞋款總是量大、尺寸又齊全，今天就要分享5家國外知名球鞋網站，自己就可從網站上下訂，加了國際運費還不見得比台灣原價貴呢！

1.ASOS

ASOS為英國網站，全球皆有配送、每年都有七折優惠，除了服飾也常上架一些經典熱門鞋款，如下圖的Nike老爹鞋與Vans滑板鞋，兩雙鞋打折下來皆比台灣還要便宜許多，且超過台幣1,150元即可免運，可說是運送門檻最低的球鞋網站呢！

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

2.END.

END.販售各種潮流服飾與鞋款，是潮人們必關注的球鞋網站之一，而它除了會發售限量夯鞋，一些平價鞋款的尺寸及配色也都非常齊全，若是想要尋找某雙鞋款的過季配色，到END.找就對了！另外，美金250元（約台幣7,500元）以上的鞋款可享免運優惠，未滿則是需支付美金11.95元（約台幣360元）的運費。

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

3.size?

size?不只會發售當期限量鞋款，也常與Nike、Vans等運動品牌聯名，特別的是它時常有打折優惠，連Nike極為限量的QS系列都有打折，價錢絕對比台灣定價還要便宜，運送到台灣需14.99歐元（約台幣530元），通常配送4-6個工作天即會抵達台灣。

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

4.KITH

KITH不只是一個潮流品牌，還是一家球鞋選貨店，多雙經典鞋款皆有販售，且尺寸相當齊全，例如在台灣迅速銷售一空的Carhartt x Nike Air Max 95到現在都還有貨，且僅需美金170元（約台幣5,100元），比台灣定價5,400元還便宜呢！

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

5.Finish Line

Finish Line的免運門檻也相當低，只需滿美金30元（約台幣900元）即可免運，發售的鞋款屬於經典、不退流行的系列，配色多樣、定價也比台灣便宜，許多鞋款常常在台灣上架販售前就有打折優惠，有興趣的朋友可以隨時關注了。

▲球鞋網站。（圖／翻攝自END.、KITH、size?、finishline、ASOS）

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關鍵字：

國外, 球鞋, 網站, 優惠
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