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詹朴聯手世界最美咖啡廳造夢　咬下「行星中的玫瑰」感受舌尖上的浪漫

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▲APUJAN與福里安花神推出聯名下午茶。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN二度與「世界最美咖啡廳」福里安花神Caffé Florian推出聯名下午茶，以2018秋冬系列主題「星河漫遊（Drifting in a Million Stars）」為發想打造「FlorianＸAPUJAN威尼斯星河漫遊」聯名下午茶套餐，即日起～2／14於全台福里安花神限時販售。

▲▼APUJANＸ福里安花神。（圖／APUJAN提供）

▲▼APUJANＸ福里安花神。（圖／APUJAN提供）

▲FlorianＸAPUJAN威尼斯星河漫遊聯名下午茶套餐。（圖／品牌提供）

閱讀是詹朴的設計養分，每季設計總是以說故事的方式娓娓道來，此次聯名下午茶也承襲品牌慣例，結合科幻主題融合威尼斯老靈魂，讓享用甜點的人們感受舌尖上的浪漫氛圍。餐點一端上，藍色星球最吸睛，打開來後裡面有沾著莓果醬的巧克力蛋糕，是為了呈現「星球中玫瑰」的迷人概念。

▲▼詹朴Ｘ福里安花神。（圖／記者張妤瑄攝）

▲藍色「莓好星球」能打開，內餡是巧克力蛋糕＋莓果醬，呈現「星球中的玫瑰」的概念。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

雙方合作也推出期間限定主題聽，以星河漫遊為主題，在空間中佈置紙飛機、恐龍頭骨、羊、鑰匙、星球等元素，在福里安花神咖啡廳內略帶奇幻風格的「星河漫遊主題聽」。 

▲▼APUJANＸ福里安花神。（圖／APUJAN提供）

▲▼詹朴Ｘ福里安花神。（圖／記者張妤瑄攝）

▲星河漫遊主題聽就像是一處奇幻空間，處處都是APUJAN 2018秋冬「星河漫遊」系列的奇幻元素。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

花神甜點主廚曾志一用星河科幻為靈感，為聯名下午茶注入奇幻元素，雙層下午茶小點除了下層有花神經典鹹點，包含歐式馬鈴薯鹹派、煙燻鮭魚三明治、經典司康，上層有花神鎮店之寶「茉莉花慕斯」，最令人驚喜的則是「莓好行星」，星球中的玫瑰，沾著莓果醬的巧可力蛋糕，入口立刻融合，讓人體驗「莓好」滋味。

「玫瑰」是APUJAN常用元素，這回也用套餐限定飲品：威尼斯玫瑰黑茶呼應，撲鼻的花香與解膩的黑茶，特別適合與甜點一起搭配。

▲▼APUJANＸ福里安花神。（圖／APUJAN提供）

▲▼APUJANＸ福里安花神。（圖／APUJAN提供）

▲聯名下午茶為雙人套餐，即日起～2／14限量供應。（圖／品牌提供、翻攝粉絲專頁）

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FlorianＸAPUJAN威尼斯星河漫遊聯名下午茶套餐中包含5種甜品：莓好行星、茉莉花星球、提拉米蘇星球、A字星軌、香草冰淇淋佐咖啡巧克力豆、歐式馬鈴薯鹹派、煙燻鮭魚三明治、經典司康與威尼斯玫瑰黑茶，為雙人套餐，售價是新台幣1,480元，並附贈聯名徽章一只（隨機贈送，送完為止）。

▲▼APUJANＸ福里安花神。（圖／APUJAN提供）

▲下午茶套餐會隨機附贈一只徽章。（圖／品牌提供）

關鍵字：

詹朴, APUJAN, 世界最美咖啡廳, 福里安花神, Caffé Florian, Caffe Florian, 聯名下午茶
fashion.net

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