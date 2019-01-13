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她是《實習醫生》劇迷最愛的角色　47歲吳珊卓成為金球獎史上首位韓裔視后

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也許你都一直叫不出她的名字，但常追美劇的各位，肯定有看過她的身影，她叫吳珊卓Sandra Oh，從《實習醫生》到《追殺夏娃》，47歲的她這回以亞裔身份首度奪下金球獎電視劇最佳女主角獎，關於這位新科金球視后，一起來了解一下吧。

 

闖蕩好萊塢的亞洲臉孔

吳珊卓的父母是韓國人，婚後搬到加拿大居住，她從小在加拿大長大，畢業於加拿大國家戲劇學校之後開始從事表演工作，首部作品是1994年的電影《雙喜》，當時就奪下加拿大吉尼獎影后。

《實習醫生》成代表作之一

這部廣受歡迎的醫療美劇《實習醫生》，吳珊卓也有參與演出，飾演Cristina Yang，而且一演就演了10季，成為家喻戶曉以及備受喜愛的經典角色之一，而這也讓她在2006年就抱走金球獎電視類最佳戲劇類影集女配角。

曾演出《麻雀變公主》

說到《麻雀變公主》第一就想到安海瑟薇，不過不曉得你記不記得，吳珊卓也有在片中出現，她演出的正是蜜亞就讀高中的副校長古普塔。

《追殺夏娃》飾演女同志

讓吳珊卓奪下金球視后的《追殺夏娃》，雖說是一部犯罪影集，不過劇中更融入了女女之情，她飾演的Eve在調查女殺手的過程中愛上了對方，兩人在劇中有許多曖昧刺激的互動情節。

感情生活

2003年她嫁給希臘裔美國男導演亞歷山大潘恩Alexander Payne，他曾獲得過兩次奧斯卡最佳改編劇本獎，不過僅維持了3年，2006年兩人宣布離婚。

選擇勇敢

亞洲臉孔在好萊塢闖蕩本是不容易，吳珊卓也曾因外表被拒絕跟受到許多打擊和困難，不過她卻堅信：「有時候未來的改變是很迅速和徹底的，我們能選擇下一步該怎麼做，我們可以選擇害怕，站在那發抖什麼也不做，假設最壞的情況發生，又或者我們可以邁向未知，並假設它將會是輝煌且光明的。」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、Sandra Oh's Instagram、Golden Globes 、劇照

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire
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