談感情越急越容易失敗　沒人愛是這4點沒做到

編輯／Duke 圖／翻攝自Unsplash

俗話說：「慢慢來，比較快。」對一件事越是心急，就越容易失敗，談戀愛也是如此，汲汲營營地尋求另一半，反而不容易找到合適的人，而在遇到對的人之前，不妨先從「愛自己」做起，才能以最美好的樣貌面對未來的另一半。

1.愛自己的重要性

當我們太快投入一段感情時，總是想著要討好對方，深怕自己哪裡不夠好而毀了這段感情，那就表示你不夠了解自己，也不夠愛自己。在一起最舒服的模式，應是建立在「快樂做自己」的前提下，若是因一味迎合對方，而失去了自己，那就不是對方當初愛上的那個你了。

相反地，有些人認為對方如果愛自己，就是要付出所有，因此不斷試探對方的底線。要記住，愛情是經不起試探的，尤其在面對剛在一起不久的對象時，底子都還沒摸熟，就要對方為你做牛做馬，只會被貼上「公主／王子病」的標籤而已，況且，會想要一直試探對方，其實是因為對自己不夠有自信，且欠缺安全感，若相信自己夠好，也相信自己看人的眼光，是絕對不會有如此行為的。

2.認識、了解自己

與其渴望認識對方，不如在遇到合適的對象前，先學著了解自己。深入認識自己，才知道自己對另一半的需求是什麼，而不是沒頭沒腦地被一時的情愫衝昏頭，務必要理性擇偶，想想什麼個性的人適合自己，兩人相處是否投緣，如此一來，可以避免兩人因價值觀差異過大，所造成許多無謂的爭吵。

3.找到個人特色與專長

雖然說對的人自然會互相吸引，但如何讓自己保有魅力，也是非常重要的課題。崇拜感是維持感情一項極為重要的因素，若不能讓自己保有個人特色，或是沒有讓對方感到好奇的專長，就難以持續吸引另一半，時間一久感情也就隨之沖淡了，而找到個人特色的方法，同樣要從愛自己、了解自己做起。

4.享受生活

無論生活再艱難，人總是得在生活中取得平衡點，若你是一個常抱怨生活的人，就容易給人悲觀、不快樂的感受，可以反問自己，誰會想要跟一個總是悶悶不樂的人交往呢？若兩人在一起並沒有過得更幸福，那還不如單身來得快活多呢！

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