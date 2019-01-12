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脂肪＝自始至終不會拋棄你的真愛　網友自創「諷刺字典」揭露現實面

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編輯／Duke　圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

現代人的生活中總有數不盡的難題與苦悶，許多事情與字詞也因此被賦予新的意義，例如Instagram不僅是社交平台的名稱，更意味著生活不再保有隱私，處處受到監視，而取自「漢語字典」諧音為名的「汗語字典」（IG@hanyudict）就整理出網友對一些字詞的全新解讀，看似諷刺卻非常實際，絕對能為煩悶的生活增添樂趣！

女人：說要去買牛奶，結果買了鞋子、衣服、耳環、香水、化妝棉、衛生棉、面膜、蛋糕、巧克力還有行李箱，就是沒有買到牛奶的生物。

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

汗語字典除了解釋字詞的意思，還列出了羅馬拼音與詞性，如同一本真正的字典，而「女人」這個名詞被網友歸類為一種生物，更是購物狂，從來都不會買到原先需要買的東西，也是相當精闢的解釋呢！

自然就是美：要有自然元素，當然不能少了魚。

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友把「自然就是美」歸類成一種「騙語」（取自片語的諧音），彷彿在諷刺現代人不化妝出不了門，而時下盛行的淡妝、裸妝，其實也是經過層層堆疊的化妝技術而來，更有趣的是，網友強調自然就是美當然少不了自然元素，令人會心一笑。

脂肪：自始至終不會拋棄你的真愛

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

脂肪是女人一生都想剷除的敵人，但在網友的幽默解釋下，竟成了不離不棄的真愛，重點是誰會希望脂肪永遠不離開呢……

被窩：天堂

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

冬天就只想窩在棉被裡，暖暖的就像天堂一樣！

主管：做事比你少，薪水比你多的人

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

受雇於人者絕對都會有的感觸，主管總是對人頤指氣使，出一張嘴卻不知道主管到底為公司貢獻了什麼，無可奈何的是，主管就是薪水比你高，做事比你少，還能指使你做事的人。

自拍：能讓一群聒噪的女性朋友瞬間安靜的一個方法。

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

女性只要自拍時，絕對會超安靜，只為了拍100張差不多的照片，然後選一張最美最好看的！

Instagram：用來監視男／女朋友與曖昧對象的工具。監視內容包括對方幾分鐘前使用了手機，按了哪類照片讚，或追蹤了誰。

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Instagram原先是社交平台的名稱，在現代卻成了監視人的一種「工具」，也意味著生活不再保有隱私，私生活不再受到保障。

截圖：女生用來搜集證據和準備八卦的武器。

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

要八卦人怎麼能少得了截圖呢！

已讀不回：我們倆緣盡的另一個表達方式。

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

已讀不回也算是現代人的必備技能，被網友解讀成兩人緣盡的一種表達方式真是太洽當不過了。

讀萬卷書不如行萬里路：我不想讀書了，我想出去玩。

▲汗語字典。（圖／IG@hanyudict授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「讀萬卷書不如行萬里路」名言，原意是只指與其讀很多書，不如出去行萬里路，見識世界，網友更直接的翻出大家的心聲，非常的中肯。

汗語字典上，還有許多網友對一些名詞的自創定義，覺得生活煩悶、無趣，看一看會讓你心情大好，你也能發揮創意，投稿一下作品吧。

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關鍵字：

網友, 諷刺, 現實, 截圖, 字典, 汗語字典
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