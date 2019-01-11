李曉涵若隱若現曬美腿　透視馬甲禮服穿上變身「夢幻仙女」

▲李曉涵示範Nicole＋Felicia 2019春夏系列訂製禮服，直呼像是到仙境走了一遭。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

台灣訂製服品牌Nicole＋Felicia發表2019春夏系列禮服，未婚的凱渥名模李曉涵受邀穿著示範，穿上清透的馬甲禮服，一登場就混身散發仙氣，且粉綠、淺粉、象牙白的珠繡細節，讓她看了心換朵朵開，大呼「很夢幻，而且完全沒有Fitting，但穿起來就超合身，根本是為我而設計的。」

▲李曉涵沒試穿就上陣，結果超合身，讓她驚喜表示「根本為我而設計」。（圖／品牌提供）



透視禮服內，李曉涵只穿Nu Bra跟膚色短褲，仍然超有自信，若隱若現的風格讓她覺得很性感。她也另外示範鴕鳥毛禮服，一出場立刻忍不住走秀一小段，搭配華麗轉圈，看得出來完全被禮服迷住。

▲羽毛禮服一上身，李曉涵就忍不住走秀一小段，還加碼轉圈，看得出來心花朵朵開。（圖／品牌提供）



因為工作有許多穿著婚紗的機會，李曉涵對自己的婚紗早有想像，她說：「高領長袖透膚款，很優雅，但一定要露背，因為我覺得女人露背很性感。」對自己的美背超有自信，她自豪「我的背，皮膚真的滿好的！」

Nicole＋Felicia創立至今僅3年，今年春夏Couture（訂製服）系列，與以往的設計風格大不同，跳脫華麗澎湃的風格，用海島婚禮為想像，以「透視」、「輕盈」為主，並加如真金成分的珠飾、鴕鳥毛、歐洲蕾絲等面料，打造出訂製服該有的奢華細節，但整體設計風格更年輕也更仙。

▲Nicole＋Felicia本季用了許多透視元素，相較之下更清新也更年輕。（圖／品牌提供）



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設計總監Nicole觀察，現在越來越多的年輕新娘，提出想要透視、清新風格的設計，才催生夢幻如仙女的2019春夏系列。她說：「這一季用了許多透膚面料、清新的蕾絲，結構更年輕，並運用了許多色彩，粉紅色、綠色等，整體風格更輕盈。」