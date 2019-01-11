CHANEL用台北小巷當靈感　信義區「透明店」打破高冷距離

▲CHANEL在新光三越A9開幕限時概念店。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

CHANEL（香奈兒）位於新光三越A4的大店進行重新裝修，為此在新光三越A9的1樓另闢限時概念店，巴黎團隊以「台北」為靈感，打造台灣僅此一間的全透明店裝，明亮的風格與過往小香黑白菱格紋外牆大不同，破格設計也打破了CHANEL與一般人的遙遠距離。

▲台灣唯一「透明店」打破CHANEL高冷距離感。（圖／品牌提供）



CHANEL首度在台灣開設限時概念店，巴黎團隊以台北小巷的房屋窗櫺雕花、鐵杆為靈感，透明外牆用Logo、斜紋軟呢印花交織成窗櫺雕花的外型，接著走進店內，黑白層架，除了以台北小巷房屋的鐵杆為設計靈感外，位於內側層次錯落的白色層架就是鏤空屏風，設計團隊用更現代的方式詮釋以往店中總會出現的屏風元素。

▲限時概念店裝潢、佈置以台北小巷房屋為設計靈感。（圖／品牌提供）



黑白展示層架勾勒出通透的幾何線條，搭配鏡子與霧面玻璃，逾65坪的店內光線明亮，搭配黑白斜紋軟呢沙發，有經典元素又有摩登氛圍。

▲線條錯落，時尚摩登，且採光通透，逛起街來有更舒適。（圖／品牌提供）



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限時概念店預計開到6月，期間將上市3組系列，首發是2018/19度假系列，店內展售服飾鞋款、腕錶、高級珠寶等。