Dappei／胸以下都是腿！冬天必穿3款「短版外套」　比例瞬間升級

文字。 圖片／Dappei

帶長外套出門，還要煩惱不方便收納？此時你需要替衣櫃增添不只一件的短版外套！短版外套比起長版外套更俐落、方便攜帶，搭配得宜更會讓腿看起來更長，視覺上比例瞬間升級，入手後保證有型整個秋冬！

＃短版皮衣

皮衣不論搭什麼衣服，都能瞬間使裝扮增添個性，因此早就成為很多人衣櫃中的必備款。只是除了正常版型的皮衣，短版皮衣隱約露出的腰身會使整個人更加性感。

▲ 很多女孩不敢輕易嘗試的碎花裙，也可以透過皮衣來中和甜美，輕鬆完成法式女孩的穿搭。

＃短版單寧外套

相信很多人衣櫃裡不只一件單寧外套。從小孩、少女到熟齡，單寧外套可以增加一種率性氣質，是各年齡層女性的百搭經典款外套。而在眾多款式的單寧外套中，是否漏買了一件更為俐落有型的短版單寧外套?

▲ 天氣較冷可以選擇內裡有刷毛的款式，因為是短版版型，所以看起來也不會過於笨重。

＃短版泰迪熊外套

短版的泰迪熊外套可愛度也是加倍，相較於長外套更加有精神。顏色的選擇除了經典的焦糖色，還有象牙白、燕麥白及駝色的淺色系選擇，在冬日穿上不同顏色的泰迪熊毛呢外套，瞬間在茫茫人群中成為焦點！

Dappei結語：

雖說市面上各種長版大衣讓人目不暇給，但是短版外套不僅視覺上不厚重還方便攜帶，絕對是冬日裡的最值得入手的實用單品，衣櫃快點清一清，挪一個好空間給它吧！

文字編輯：Nicole

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