fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／胸以下都是腿！冬天必穿3款「短版外套」　比例瞬間升級

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

▲比例瞬間升級的必備單品，三款「短版外套」讓冬天也能俐落有型！。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

帶長外套出門，還要煩惱不方便收納？此時你需要替衣櫃增添不只一件的短版外套！短版外套比起長版外套更俐落、方便攜帶，搭配得宜更會讓腿看起來更長，視覺上比例瞬間升級，入手後保證有型整個秋冬！

＃短版皮衣

皮衣不論搭什麼衣服，都能瞬間使裝扮增添個性，因此早就成為很多人衣櫃中的必備款。只是除了正常版型的皮衣，短版皮衣隱約露出的腰身會使整個人更加性感。

▲比例瞬間升級的必備單品，三款「短版外套」讓冬天也能俐落有型！。（圖／dappei提供）

▲比例瞬間升級的必備單品，三款「短版外套」讓冬天也能俐落有型！。（圖／dappei提供）

▲ 很多女孩不敢輕易嘗試的碎花裙，也可以透過皮衣來中和甜美，輕鬆完成法式女孩的穿搭。 

＃短版單寧外套

相信很多人衣櫃裡不只一件單寧外套。從小孩、少女到熟齡，單寧外套可以增加一種率性氣質，是各年齡層女性的百搭經典款外套。而在眾多款式的單寧外套中，是否漏買了一件更為俐落有型的短版單寧外套?

▲比例瞬間升級的必備單品，三款「短版外套」讓冬天也能俐落有型！。（圖／dappei提供）

▲比例瞬間升級的必備單品，三款「短版外套」讓冬天也能俐落有型！。（圖／dappei提供）

▲ 天氣較冷可以選擇內裡有刷毛的款式，因為是短版版型，所以看起來也不會過於笨重。 

＃短版泰迪熊外套

短版的泰迪熊外套可愛度也是加倍，相較於長外套更加有精神。顏色的選擇除了經典的焦糖色，還有象牙白、燕麥白及駝色的淺色系選擇，在冬日穿上不同顏色的泰迪熊毛呢外套，瞬間在茫茫人群中成為焦點！

▲比例瞬間升級的必備單品，三款「短版外套」讓冬天也能俐落有型！。（圖／dappei提供）

▲比例瞬間升級的必備單品，三款「短版外套」讓冬天也能俐落有型！。（圖／dappei提供）

Dappei結語：

雖說市面上各種長版大衣讓人目不暇給，但是短版外套不僅視覺上不厚重還方便攜帶，絕對是冬日裡的最值得入手的實用單品，衣櫃快點清一清，挪一個好空間給它吧！

文字編輯：Nicole

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 比例, 冬天, 技巧, 冬季穿著, 短版, 外套
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

17歲開啟天王嫂人生　昆凌：結婚不是年紀問題，而是什麼時候遇到對的人

每天都穿一樣不是沒洗澡！這種人都有4個共通點

阿妹《連名帶姓》、五月天《溫柔》失戀必聽8首經典歌曲，句句唱到心坎裡

她是《實習醫生》劇迷最愛的角色　47歲吳珊卓成為金球獎史上首位韓裔視后 阿姆女兒長大有夠正！火辣泳裝照全網暴動：老爸要殺出來了 奧斯塔羅12星座一周運勢0114-0120　牡羊新年財運旺、天蠍與同事失和 穆熙妍與何穗的閨蜜雪地之旅　北海道最美旅館「坐忘林」 雷神「每天運動不超過1小時」練出猛肌　健身菜單大公開 激起男友的保護欲！無辜眼妝5技巧　睫毛膏刷這邊效果差超多 全球首款「智能背心」問世！　可測呼吸、心率讓健身更有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面