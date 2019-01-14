威廉王子與凱特曾分手！回顧他們從大學認識到步入婚禮的王室戀愛史

威廉王子和凱特應可說是近代最著名的王室夫婦。他們從相識後花了3年才走到一起，相戀後又歷經分合終於互許終生。在走入有如真實版童話的婚禮之前，威廉與凱特有著什麼樣的戀愛故事呢？

萌芽於校園的戀情



2001年，威廉王子與凱特於 聖安德魯斯大學就讀時相遇，兩人皆主修藝術史，但這時他們尚未倂出愛情的火花。

真正讓威廉王子墜入情網的時機是2003年的校園慈善活動，於拍賣會上以薄紗造型走秀的凱特，徹底迷住王子的目光！

歷經威廉王子由藝術史轉系攻讀地理、凱特與當時男友分手之後，兩人仍維持著好友的關係。直到2004年，媒體捕捉到威廉與凱特一同去滑雪度假的身影，才讓這段戀情有了曝光的跡象。

雖然威廉與凱特在當時都未曾公開承認，但這張於2005年大學畢業典禮當日所留下的合影，就已經可以看出兩人之間的情愫已經無法隱藏！

獲得王室認可？



威廉王子從大學畢業後，選擇進入桑赫斯特皇家軍事學院受訓。當他以陸軍軍官身份畢業時，凱特於典禮上公開亮相，這被視為英國王室接受她的最大象徵。

短暫分手



然而因遠距離戀愛，加上媒體對凱特的窮追不捨，兩人於2007年一度宣告分手。所幸這段分別並沒有持續太久的時間，同年威廉與凱特又再次開始約會。多年後，當威廉王子回想起這段時期，卻認為這是一段很好的經驗，並表示：「我們因此變得更好了！」。

重新出發！



再次交往的兩人，於威廉王子正式授命為皇家空軍飛行員的正式活動中亮相。這一對迷人情侶檔在現場受到眾人熱烈的歡迎！

互許終生



愛情長跑多年的威廉與凱特於2010年傳出好消息！威廉王子在肯亞度假時向凱特正式求婚，而信物正是黛安娜王妃著名的藍寶石訂婚戒指。

世紀婚禮



隔年4月29日，那場令人記憶猶新的世紀婚禮在倫敦的西敏寺大教堂隆重舉行！婚禮熱潮從英國境內蔓延至全球，高達20億人皆守在螢幕前觀看轉播。而凱特身上那襲的Alexander McQueen婚紗，也讓許多人對品牌創意總監Sarah Burton留下深刻印象。

第一個王室寶寶誕生！



幸福的凱特與威廉於婚後兩年迎來他們第一個皇室寶寶。2013年7月22日喬治小王子在眾人的祝福下順利誕生，也成為英國王位的第三順位繼承人！喬治小王子依循傳統，在滿3月大時接受了英國國教的受洗禮。瞧凱特與威廉王子都不自覺露出了身為父母的驕傲微笑！

小公主報到



兩年後，凱特與威廉王子有了第二個孩子——夏綠蒂小公主（Charlotte Elizabeth Diana）。在公主的名字正式公佈前，許多人都猜測威廉王子會藉此紀念母親黛安娜王妃。雖然最後定案的夏綠蒂（Charlotte）為王儲之名查爾斯（Charles）的女性化變形，但小公主的中間名仍保有黛安娜，也一併致敬伊莉莎白女王。

全家出訪



2016年的加拿大訪問之行，是凱特與威廉首次一家四口執行的公務旅程。可愛的小王子與小公主當然成為全場焦點。超有個性的喬治小王子還拒絕了加拿大總理的擊掌！

歌頌英國影人



威廉王子與凱特一同出席有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎。凱特再度選擇英國品牌Alexander McQueen的禮服出席盛會，並與眾多好萊塢明星們會面！

再捎喜訊



對兩人來說，2018年最大的喜悅莫過於凱特再度誕下第三個孩子！路易小王子於四月時平安出生。最新釋出的王室全家福中，被孩子們所圍繞的威廉與凱特，臉上洋溢著超越言語能形容的幸福。

文／Harper's BAZAAR 圖／IG、Getty

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