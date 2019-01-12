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Dappei／假日訂位爆滿！俄羅斯超人氣餐廳Ginza Project　一次能吃到5國菜色

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▲俄羅斯版的王品集團 Ginza Project，到俄國沒有吃過旗下餐廳就不算有來過俄國！。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

說到俄國真的必須得說起俄國餐飲界的龍頭 - Ginza Project，說他厲害的程度可以跟台灣的王品集團有上下！Ginza Project 目前有超過 15 年的歷史，Ginza Project 在聖彼得堡餐廳數量最多以外，莫斯科、紐約、倫敦都能看到他們的蹤跡。

大家可能會好奇為什麼去俄羅斯一定要去 Ginza Project 旗下的餐廳？因為 Ginza Project 的菜系真的涵蓋非常多，從俄式、美式、喬治亞菜系、亞洲、歐洲料理到甜點全部涵蓋，只要到假日 Ginza Project 幾乎旗下的餐廳都可以高朋滿座。

Ginza Project 旗下的餐廳高達 30.40 間，而俄國人只要聽到是 Ginza Project 的旗下餐廳就知道他們的料理絕對是掛保證的，難怪搭編每次去他們家旗下的餐廳都大到讓人覺誇張，畢竟他們家是假日都需要訂位的程度呀！

非常推薦 Ginza 旗下的一家叫做 COCOCO 的新俄式料理，他們家的菜色都是從俄式料理重新融合創意進去，所以常常有很多料理咬下去那刻才會知道：「喔！原來這是海鮮！」。

這間甜甜圈專賣店是搭編的最愛，價錢非常便宜以外，整間店的裝潢完全值得讓人坐上一整天。甜甜圈也是俄國人的傳統料理之一，Ginza Project 將俄國傳統甜甜圈加入新式裝潢後，讓許多觀光客到俄國，開始把這種街頭小吃當作到咖啡廳的其中一道甜點。

Dappie 結語：

Ginza Project 完全是搭編敬佩的企業家，決定下次到俄國後要把旗下餐廳吃過一輪，這樣才不枉費昂貴的機票錢呀！

文字編輯：蘿妮

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 俄羅斯, 異國料理, 料理, 餐廳, 旅遊, Ginza Project
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