金球獎「遞水小姐」亂入巨星合照　迷人微笑+清秀五官意外爆紅

第76屆奧斯卡金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）於台灣時間7日在美國洛杉磯盛大登場，紅毯上好萊塢明星們眾星雲集。而典禮雖才剛落幕不久，話題討論依舊熱燒，當晚的焦點除了獲獎者以及眾星的華麗穿搭之外，最受矚目的就是遞水模特Kelleth Cuthbert了！

在昨日的頒獎典禮中，眾星在紅毯入場前都必須在典禮背板前留影，而礦泉水品牌Fiji Water是這次典禮的合作品牌，故請了四名模特擔任遞水人員招呼現場的來賓，而這位一夕爆紅的Kelleth Cuthbert就是其中一員！

為何Kelleth會一夕爆紅呢？原因就是當來賓在背板前留影時，身後總是會有一位五官清秀的女孩精準捕捉鏡頭畫面，並在快門按下的瞬間給出一個甜美的迷人微笑，她一身深藍的短洋裝又讓她的存在感更顯得奪目，於是她就這樣一張張的出現在本屆金球獎來賓的紀念留影中！

Kelleth Cuthbert自金球獎爆紅後，也讓大家紛紛好奇她是誰？其實她是一位31歲（1987年生）身高175cm來自加拿大的模特兒！爆紅之後她也隨即創立了個人推特專頁。Kelleth Cuthbert應證了如安迪沃荷所說，在未來每個人都有15分鐘成名的機會！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

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