激起男友的保護欲！無辜眼妝5技巧　睫毛膏刷這邊效果差超多

比起韓妝，日系的妝容通常是很無辜的下垂眼，清新中又帶點小性感，常看日雜妝容的人，一定對溫柔可愛的森繪梨佳不陌生，尤其他那雙純淨的大眼睛，簡直美的直擊心臟！清淡的妝容展現出少女的嬌羞感，原來她的眼妝隱藏了小心機呢～能夠激起男友的保護欲！到底該怎麼化呢？

不過說到無辜眼妝，又想起了另一位始祖「石原聰美」，她軟萌的下垂眼妝萌化人心，妝感不會太濃也不會素到沒精神，是男生看得懂的眼妝！接下來就來看看讓人想一把湧入懷中的眼妝小技巧吧！

技巧一：暖色系眼影打底

日系的妝容追求乾淨通透，先用米色、淺棕大面積暈染在上眼皮，再用橘棕色系暈染眼尾，如果是非常上揚的眼睛一定要盡量向下畫，製造出微垂感，想要有剛哭過的紅紅兔眼，在下眼瞼輕掃「粉紅色系眼影」效果不錯。

技巧二：填滿眼尾三角區是重點

無辜眼妝特別注重眼尾後半段三角形區域的自然陰影，使用咖啡色眼影於眼尾後1／3處畫出下垂眼線。下眼線連接上眼影，用同一色號畫在眼尾1／2處打造三角區陰影，不過不要畫得太濃，容易拉開眼距喔！

技巧三：臥蟬提亮＋下垂眼線

用帶珠光香檳色眼影點綴在下眼瞼的前1／3處，製造出水潤光澤感臥蟬，還能打亮眼中，想燃起男友的保護欲不能省略這個步驟。因為要無辜，眼線不需要畫得過粗，用棕色眼線筆（或深色眼影）順著眼型向下畫一條極細的內眼線，眼尾向下畫至與眼頭平行的位置。

技巧四：下垂睫毛膏，特別刷在眼尾部分

基本上就是刷出根根分明的睫毛，上睫毛要從上往下刷，盡量將睫毛下垂，下睫毛重點刷眼尾的部分更顯無辜，或是也可以再選擇自然捲翹型的假睫毛只貼眼尾後半段。

加碼技巧五：眼下腮紅

再來日雜特別愛眼下腮紅，就是眼部周圍要看到紅暈，主要刷在眼下的位置，從太陽穴橫向暈染到笑肌，就像自然泛出的紅暈，又稱宿醉感腮紅，超級減齡啊！

文／美人圈 圖／翻攝自微博、微博＠石原里美闲聊会、＠苏二喜biubiu、IG@official_mori_erika

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