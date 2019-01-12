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阿姆女兒長大有夠正！火辣泳裝照全網暴動：老爸要殺出來了

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@hailiescott1

你一定認識被譽為「最偉大的饒舌歌手」阿姆，不過你應該沒想到，他的寶貝女兒已經23歲了，還是一位高學歷正妹。近期更大方展現好身材，引起全球網友一陣暴動，不過底下回復更神，「辣到流鼻血，老爸要殺出來了」「阿姆的女兒...我可不敢亂說話」。

▲阿姆。（圖／翻攝自IG）

▲阿姆和女兒感情相當好。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

23歲的海莉擁有密西根州立大學心理學系高學歷，和老爸阿姆的感情相當好，甚至有22首歌都提到她。頂著阿姆光環，海莉依舊在IG上大方展現好身材，吸引了大批粉絲朝聖。

▲阿姆女兒。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

▲阿姆女兒。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

▲阿姆23歲女兒。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

愛運動的她也常常分享健身房的鍛煉過程，像是深蹲、重訓、舉啞鈴都是必備內容，特別加強腿部以及臀部線條。難怪海莉每每Po出火辣照片，健美身材都讓粉絲們好羨慕。

▲阿姆女兒。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

▲阿姆女兒。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

▲阿姆女兒。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

▲海莉大秀好身材。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

不過網友們可能要心碎了，海莉已經和男友穩定交往6年，只能說當阿姆女婿應該需要很大勇氣，不然下次聽歌，可能被diss的就是你了。

▲阿姆女兒。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

▲海莉與男友親密合照。（圖／翻攝自IG@hailiescott1）

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關鍵字：

阿姆, 女兒, 饒舌, 比基尼, 正妹, 火辣
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