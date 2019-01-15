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布丁頭狂補染燒錢又傷髮質　南韓女星都用3招營造混血感

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韓國女團Red Velvet近期開直播，網友一看到平時長髮形象的Irene變短髮超驚訝！成員才坦承：「這才是真實的樣子，染髮染到頭髮壞光」畫面可見髮尾長度也參差不齊，可想見平時的染燙帶來多大傷害...

▲布丁頭。（圖／美人圈）

藝人為避免布丁頭出現及兼顧造型完整度，需要時常染燙頭髮，布丁頭很討人厭，但我們不需要這樣染！教你3個技巧，化布丁頭為混血髮！

▲布丁頭。（圖／美人圈）

＃TIP1.髮根要蓬鬆，一塌就明顯

布丁頭從正面看最明顯！仔細回想，當髮根很塌、甚或出油，都會加深「布丁頭」根部（新長出來的頭髮）的輪廓，使得布丁頭變明顯！但若髮根夠鬆，大家會先注意到染過的地方的造型，忽略髮根。

▲布丁頭。（圖／美人圈）

＃TIP2.盡量別中分

盡量別中分！試想左右各長出兩公分，中分的話就會覺得頭頂有四公分的「不同色」，且分線越清楚，布丁頭就越明顯！因此，旁分、全部綁起來、閃電髮線都是好方法！

▲布丁頭。（圖／美人圈）

＃TIP3.透過編髮，讓人以為是燙混血髮色

綜合前面兩點，想遮蓋布丁頭的方法除了戴帽子、使用髮帶外，推薦可以「編髮」，布丁頭的雙色髮絲會加深編髮的輪廓與線條，營造出有造型、混血的感覺！

▲布丁頭。（圖／美人圈）

編髮1.做出「束狀」，化布丁頭為混血髮

用電棒捲「直夾」讓髮絲能一束一束的，接著綁低馬尾後，綁成辮子並不規則拉鬆，接著繞成低丸子頭即可！這個頭髮的好處是，會讓人將視覺中心放在髮型的線條感，布丁頭成為塑造線條感的最大功臣！

▲布丁頭。（圖／美人圈）

雖然示範的模特兒是長髮，但其實這個髮型跟技巧，中長髮、能綁低馬尾的短髮女生都可以試！重點在：電棒捲「直夾」，讓頭髮一束一束就對了！

編髮2.中馬尾搞點花樣！布丁頭弄起來超有氣質

中馬尾的部分則建議大家先各留兩側一部分的髮絲，剩下的頭髮全部綁成中馬尾，再將剛剛預留的髮絲繞一繞並向後固定，適度拉出頭髮線條，並在最上層的頭髮加一點捲度，就很有氣質。

▲布丁頭。（圖／美人圈）

這個髮型尤其適合細軟髮、頭型不夠完美、髮量少的朋友，不僅改善布丁頭狀況，還能讓頭髮看起來變多，頭型變好看！

編髮3.長髮丸子頭，頭型一定要圓

最後這個推薦給長髮的人！將頭髮分上下兩部分，上面約1／3、下面為2／3，接著先將上1／3的綁起來固定在高馬尾處，再將下2／3往上固定並綁出辮子繞成丸子頭！

▲布丁頭。（圖／美人圈）

這個髮型的重點是將所有髮絲向上綁，露出側面的線條感，讓布丁頭成為造型！並藉由散在一旁的些許凌亂髮絲轉移目光焦點，忽略布丁頭～

文／美人圈　圖／翻攝自red velvet直播、IG@irene.redvelvet、@tetsuyashimoda、Pinterest

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

布丁頭, 編髮, Irene, Red Velvet
fashion.net

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