穿・著物／義大利羊絨王「摸了就醉」　春夏胸前秀小V線條微性感



▲2019春夏系列搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

義大利精品Loro Piana以羊絨面料聞名，2019春夏系列以海軍風格為主，點出自在愜意的春夏心情。其實，Loro Piana一直以航海為靈感來源，如海洋風格的藍白條紋、水手制服的雙排釦與白色滾邊、甚至到橡膠鞋底與鞋底凹槽設計，全都與水手生活有關。

▲2019春夏系列有許多航海元素，部分水手服經典元素都被用上。（圖／品牌提供）



羊絨是Loro Piana的重點材質，高質感的面料相對也要價不菲，但只要走進店內，觸摸面料，其柔軟的觸感，根本「摸了就醉」！強調高質感，設計卻不老氣，舉凡糖果色系的大衣，配上同色霧面鈕釦，亦或者系列中許多的連身裙，都讓本季設計風格比以往更加年輕，散發高雅氣質美感的同時，亦能兼顧到整體活力氣息。

▲糖果色系的大衣、連身裙，為春夏注入滿滿年輕氣息。（圖／品牌提供）



另外，以往少見的性感風格也出現其中，舉例來說一件兩穿絲質襯衫，為胸前抓出深V線條，是難得一見的設計。

春夏也注重機能性，有專利的科技面料，有防潑水、防風效果，且重量超輕盈，很適合出外旅行的人們夏天來上一件。

▲小露性感的設計細節，讓Loro Piana女人比想像中更嫵媚。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

配件部分，以品牌創立初期曾推出的條紋圖案帆布手提箱為靈感，讓條紋元素重現於本系列，包含絲巾或是托特袋等，都是過往經典歷史的延伸。

▲經典的帆布提箱條紋重現，成了2019春夏配件的重點元素。（圖／品牌提供）