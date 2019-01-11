石原聰美到底多愛「貝雷帽」　在這家店搜刮11頂回家

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@satomisquad、@boinaselosegui、@challenge_find_my_tokyo、twitter@satomitoday

石原聰美演出過許多火紅的日劇，像是《朝5晚9》、《校對女王》還有去年討論度很高的《高嶺之花》，都讓她在台日的人氣直直上升，日前她正在拍攝旅遊節目「石原聰美的西班牙素顏之旅」時，進了一家帽子店，出來時不但直接戴了頂「貝雷帽」在頭上，還提了兩大袋總共11頂帽子回家！

平時石原聰美的IG也鮮少看到她戴帽子的照片，這次前往西班牙旅遊，卻一次狂買了11頂，一進到這家百年老店，店內有400多種顏色款式，石原聰美就開始不停的試戴，對著鏡子照了又照，每戴一頂就露出一臉想買的表情一次，又可愛又好笑～

原來這間西班牙百年帽子店，就是「Boinas Elósegui」，製做貝雷帽已經有相當久遠的歷史了，從1858年至今，Boinas Elósegui已是數一數二的帽子品牌，以傳統的方式製作，並採用100％的羊毛，也難怪石原聰美一戴上就上癮了！

雖然這個牌子在日本也能買到，不過在西班牙買的話便宜很多，高品質卻一頂不用千元！這幾天不管是私下還是錄影工作，石原聰美也都是戴著貝雷帽呢～就算穿著和服也要戴，卻意外的很適合，看來真的很喜歡。

在 Instagram 查看這則貼文 東京メトロ/Find my Tokyo.（@challenge_find_my_tokyo）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 8 日 下午 9:20 張貼

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