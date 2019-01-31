阿嬤養的都肥嘟嘟！「保羅先生」搞怪插畫讓人秒噴笑　網喊：太貼切了

編輯／Ping 圖／「保羅先生」授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同。

身為社群重度愛用者，偶爾會在FB、IG上看到讓人會心一笑的插畫，像是「保羅先生」的作品就是其中之一。他的畫風不是屬於可愛風格，而是用真實又帶點獵奇的手法，畫出一系列貼近我們生活的插圖，讓我們一起來欣賞他充滿驚喜與笑點的作品吧！

＃一般人養狗 VS 阿嬤養狗

「有一種餓，叫阿嬤覺得你餓；有一種瘦，叫阿嬤覺得你瘦」有把毛小孩寄養在阿公阿嬤家過的人都知道，明明只是過一個暑假而已，毛小孩瞬間橫向發展一倍，而且還死不肯回家...果然，在長輩面前沒有吃飽這回事～

＃白眼三部曲

適時的表達情緒，不僅可以發洩，還可以讓對方知道你的感受，就如同這個白眼三曲，依照對方的白目指數，給予對方最正確的回應，但最後一部曲可就要小心了！請注意腰的健康（閃到）。

＃青春一不復返

青春就像一隻停留在頭上的鳥，當牠起飛時，只留下光禿禿的頭，彷彿人過三十，髮量不比以前，青春不復返。

＃女子的空氣感 VS 男子的空氣感

當每個女人都在追空氣瀏海時，又有誰知道～男人們早已走在時尚的尖端了（條碼！）。

＃（女朋友穿）男朋友外套 VS （男朋友穿）女朋友外套

保羅先生：「男裝女穿叫排場，女裝男穿叫灌香腸。」或許這就是為什麼，只有女生有男友風，男生卻沒有女友風的原因了吧。

＃高領毛衣

相信大家都把毛衣從衣櫃裡翻出來了吧～但是不知道大家都穿哪種毛衣呢，是正常領或是高領歐爸款的呢？還是第三種賊...（呃），平凡人還是止步於前兩種就好。

還有更多爆笑、有趣的作品在「保羅先生Mr.Paul」社群網站中喔！

Instagram : www.instagram.com/mr.paul_tw

Facebook : www.facebook.com/mr.paul.tw/



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App