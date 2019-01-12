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2019代表色「珊瑚橘」原來早在眾多潮鞋中參一咖　你有發現嗎？

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編輯／JJ　圖／翻攝自Hypebeast、nike、adidas

相信大家都已經知道Pantone所公佈的2019年度代表色是什麼了吧？看起來溫暖、又有活力的「珊瑚橘」色，隨著新年的到來，許多彩妝、服飾甚至是家飾品也都乘上了這股風潮，但其實「珊瑚橘」早已悄悄的出現在這些潮鞋當中了！

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自nike、hypebeast）

每次只要發新款必定會造成大規模抽籤、排隊瘋搶的YEEZY BOOTS，在去年9月左右推出的YEEZY BOOST 700 Wave Runner配色以及目前尚未發售的「Inertia」配色上，都能看到「珊瑚橘」的蹤影，雖然只在靠近鞋底的部份佔據一小部分色塊，卻大大提升了整體配色上的完整度與設計感。

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自nike、hypebeast）

即將於1月12日正式發售的MADNESS x adidas UltraBOOST系列，是近期備受矚目的鞋款之一，總共有黑白兩色，以潑墨設計做為最大亮點，白色款式上的潑墨便是採用彩度很高的橘色來點綴。

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自hypebeast）

另外一雙也是即將發售（1月17日）的Off-White™ x Nike Air Max 90「Desert Ore」配色，其中Nike的勾勾更是標準的「珊瑚橘」。

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自nike、hypebeast）

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自nike、hypebeast）

Off-White™近兩年來不斷與各大廠牌合作推出聯名款，在許多搶手的潮鞋當中，也可以發現橘色是樣式設計中非常重要的元素，像是在與nike聯名的Zoom Fly SP、Air Max 90或是Air Force系列，還有與Converse聯名的款式中，都可以從標誌、補丁、小標籤或是防盜扣跟鞋底上看到。

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自nike、hypebeast）

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自nike、hypebeast）

走在路上常常看到的Air Max97跟95，出的款式、配色相當多，當然不乏溫暖的橘色系囉～還有老爹鞋款M2K Tekno系列也有這種土橘配色。

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自nike）

Adidas Originals Nite Jogger款式中，可愛的橘色也起到很棒的點綴作用。

▲珊瑚橘潮鞋。（圖／翻攝自nike）

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關鍵字：

Pantone, 珊瑚橘, 潮流, 潮鞋
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