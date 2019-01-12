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每天都穿一樣不是沒洗澡！這種人都有4個共通點

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編輯／JJ　圖／翻攝自PEXELS

身處在這個重視外貌的時代，人人都喜歡研究如何穿衣打扮，流行事物與社會審美的眼光也是不斷在改變，所以許多人的衣櫃總是塞得滿滿的，充滿各式各樣的服裝，每天出門都在思考怎麼搭配，但是我們的身邊也總是會有幾個人，每天幾乎都穿那樣，不禁讓人懷疑是沒別的衣服穿，還是沒洗澡？其實這樣的人都有些共同特色。

＃不隨波逐流，有獨到見解

潮流的更替如此快速，如果想走在時尚的尖端，勢必要不斷的改變造型，但是有些人毫不在意流行趨勢，每天都是T恤牛仔褲，或是全身黑、黑白搭，對他來說這樣就夠了，所以對待其他事物，也較不容易隨波逐流、人云亦云，眾人都對某種東西趨之若鶩時，他能以更客觀的角度去判斷。

▲每天穿一樣。（圖／翻攝自PEXELS）

＃可能會把蒐羅衣服款式的心力投注在別的地方

愛漂亮的年輕人們喜歡嘗試不同風格，收集不同款式、花色的衣服來穿，想要穿得漂亮，當然也付出不少心力跟錢財囉！那這些只穿差不多衣服的人，就會把多餘的心力花費在其他事物上，像是有些人就特別喜歡收集公仔等有趣的小物，也有些人會把這些時間金錢拿去深度旅遊（穿得不漂亮的那種）。

▲每天穿一樣。（圖／翻攝自PEXELS）

＃特別了解自己

有時候不想轉換穿衣風格，衣櫃打開來發現怎麼都很像，也可能是因為早就找到了屬於自己的風格了，找到適合自己的顏色、適合穿裙子或褲子，也了解自己穿怎麼樣比較好看，懂得本身身體型態上的優缺點，所以才不用再去嘗試，這其實也是非常難能可貴的。

▲每天穿一樣。（圖／翻攝自PEXELS）

＃不喜歡改變與接觸新鮮的事物

因為久而久之也早已經習慣了穿這樣的自己，突然要買新衣服、嘗試新款式，反而過不了自己這關。這種人特別喜歡「習慣成自然」的感覺，朋友也就幾個要好的，喜歡吃的餐廳也都差不多那幾間，覺得讓自己感到自在才是最重要的，突如其來的改變而迫使接觸新鮮，心裡反而會很徬徨。

▲每天穿一樣。（圖／翻攝自PEXELS）

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關鍵字：

心情, 穿搭, 穿一樣
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