簡嫚書教男孩送禮秘訣　女友收到笑回「5個字」代表不喜歡



▲簡嫚書教男孩們挑女生飾品的小技巧。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

30歲的簡嫚書升格當媽將滿一年，今（1／11）現身施華洛世奇（SWAROVSKI）春夏發表會，身材依舊骨感宛如少女，加上近日忙於拍戲、舞台劇，她承認確實有時會「忘記自己是媽媽」，但今天一戴上龍蝦耳環，立刻想起女兒「雲大」，因為她最愛的奶嘴上就有個龍蝦吊飾。

▲簡嫚書戴上龍蝦耳環，自認是「美人魚」，耳垂上就是賽巴斯丁。龍蝦耳環，售價NT$3,990元。（圖／品牌提供）



農曆年後緊接情人節，簡嫚書也當場傳授挑飾品送女友的小Tips，她並說「如果女生收到禮物後說『謝謝！滿可愛的～』，那應該就是沒中的意思。」所以，男孩們要送禮送到心坎裡，絕對要把握簡嫚書說的原則，如果真的不會挑，朝簡單款式選擇，才是安全牌。

▲簡嫚書告訴男孩們，女生收到禮物後說5個字，代表不喜歡。（圖／品牌提供）



要怎麼挑才會中，簡嫚書說，首先「忌卡通」，絕對不要送自己認為很可愛的卡通飾品，最最NG！另外，可以朝兩個方想挑選，第一個若是希望另一半常戴，就選設計不要太強烈的經典款，天天配戴都不怪的款式；若要有紀念意義，可以選一條在重要日子裡必戴的那款。

▲簡嫚書傳授男孩送飾品的挑選技巧。（圖／品牌提供）



施華洛世奇新品分為春夏新品與情人節、母親節重點款，春夏系列設計活潑，洋溢著海洋、夏日氛圍，龍蝦、海馬等可愛海洋生物全登場，另有雞尾酒、冰棒、櫻桃、西瓜等水果形狀，並用橘色、藍綠色、粉紅、粉藍色通通上，鮮豔活潑。

▲簡嫚書配戴甜點手鍊（NT$7,990／條）、戒指（NT$3,990／只）。（圖／品牌提供）



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情人節則是以雙帶立體蝴蝶結為主要設計，緞帶其中一條是鍍玫瑰金，一條為鍍銠，有象徵把情人繫在一起的意義。母親節則以「您是我的陽光」為主題，因此全系列用窄長的長方形切割水晶鋪排成太陽，一戴上就吸睛。