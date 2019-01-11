孟耿如綁辮子大逆齡　最愛「有靈魂」的包包

▲孟耿如從小就喜歡幾米繪本。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

孟耿如為了替LeSportsac與幾米聯名系列站台，紮起兩個辮子大逆齡，看起來像學生妹，看見新系列中有小狗、小女孩圖案，她開心說：「我喜歡包包上印的是有靈魂、有生命的東西，而且帶著出門好像跟著它一起旅行。」

▲Sogo忠孝門口的布置，讓孟耿如像坐在捷運中。（圖／品牌提供，以下同）

LeSportsac輕軟好裝，對學舞蹈的孟耿如來說更是超級好用，「裝舞衣、舞鞋很方便，當時班上同學都很迷這個牌子，我的是紫色，因為大部分人比較會選紅色，紫色才不一樣啊！」她回憶道：「小時候有一個就心滿意足了，用到最後都髒髒舊舊了。」

▲孟耿如打扮可愛，為LeSportsac與幾米聯名系列站台。

計畫1月底到日本福岡放3天的假玩耍，旅行時，她的隨身包包一定要大，原因很簡單：「我很容易失控買很多東西。」必備物品則有水、行動電源、補妝用品等等，還有一台爸爸的老相機，「有一次我找到爸爸20幾年前的底片相機，拿去店裡修好，最近都用它。」

▲俏皮狗狗手提肩背包3,850元（左）、後背包5,700元。

LeSportsac讓幾米的《閉上眼睛一下下》躍上包包，有「女孩與春天」及「俏皮狗狗」兩種印花，孟耿如愛不釋手，表示一直很喜歡幾米的作品，「小時候就超愛幾米繪本，一開始是在圖書館看到，後來還存零用錢，買了一整套精裝本，現在還在我家。」

▲女孩與春天斜背後背兩用包3,450元（左）、手提肩背包4,000元。

這是LeSportsac二度與幾米合作，除了經典款，也有全新設計，可斜背也可當後背包的小巧款式相當可愛，托特包、旅行袋也沒少，有幾米的畫作陪伴，清新又療癒，時時都有溫暖。

▲LeSportsac在Sogo忠孝館大門口的布置至1月13日。

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