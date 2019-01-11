fb ig video ETtoday search mobile

孟耿如綁辮子大逆齡　最愛「有靈魂」的包包

> >

▲孟耿如從小就喜歡幾米繪本。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

孟耿如為了替LeSportsac與幾米聯名系列站台，紮起兩個辮子大逆齡，看起來像學生妹，看見新系列中有小狗、小女孩圖案，她開心說：「我喜歡包包上印的是有靈魂、有生命的東西，而且帶著出門好像跟著它一起旅行。」

▲孟耿如LeSportsac。（圖／品牌提供）

▲Sogo忠孝門口的布置，讓孟耿如像坐在捷運中。（圖／品牌提供，以下同）

LeSportsac輕軟好裝，對學舞蹈的孟耿如來說更是超級好用，「裝舞衣、舞鞋很方便，當時班上同學都很迷這個牌子，我的是紫色，因為大部分人比較會選紅色，紫色才不一樣啊！」她回憶道：「小時候有一個就心滿意足了，用到最後都髒髒舊舊了。」

▲孟耿如LeSportsac。（圖／品牌提供）

▲孟耿如打扮可愛，為LeSportsac與幾米聯名系列站台。

計畫1月底到日本福岡放3天的假玩耍，旅行時，她的隨身包包一定要大，原因很簡單：「我很容易失控買很多東西。」必備物品則有水、行動電源、補妝用品等等，還有一台爸爸的老相機，「有一次我找到爸爸20幾年前的底片相機，拿去店裡修好，最近都用它。」

▲孟耿如LeSportsac。（圖／品牌提供）

▲俏皮狗狗手提肩背包3,850元（左）、後背包5,700元。

LeSportsac讓幾米的《閉上眼睛一下下》躍上包包，有「女孩與春天」及「俏皮狗狗」兩種印花，孟耿如愛不釋手，表示一直很喜歡幾米的作品，「小時候就超愛幾米繪本，一開始是在圖書館看到，後來還存零用錢，買了一整套精裝本，現在還在我家。」

▲孟耿如LeSportsac。（圖／品牌提供）

▲女孩與春天斜背後背兩用包3,450元（左）、手提肩背包4,000元。

這是LeSportsac二度與幾米合作，除了經典款，也有全新設計，可斜背也可當後背包的小巧款式相當可愛，托特包、旅行袋也沒少，有幾米的畫作陪伴，清新又療癒，時時都有溫暖。

▲孟耿如LeSportsac。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac在Sogo忠孝館大門口的布置至1月13日。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

孟耿如, LeSportsac, 幾米, 閉上眼睛一下下
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

12星座的喜歡能堅持多久？雙子10天就膩、最深情的果然是他

只有珍妮佛洛佩茲敢！丁字褲外穿把人魚線當配件

看電影流眼淚不是因為玻璃心　研究：愛哭鬼其實是天才

2018討論度最高的十部韓劇！《男朋友》、《馬成的喜悅》熬夜也要追 「這樣跟你分手的人，以後可以做朋友」　不亂抱怨很重要 朴信惠穿韓牌外套襯窈窕身材　卻被玄彬壞嘴「乾脆別打扮」 冰山女王Krystal驚艷國外！兩張「隨便拍」回眸照轉發破5萬 《秘密花園》重看N遍還是好看！網推今生必看10部經典韓劇 超巨大牛奶盒打不開！　「超狂內在」令網友直呼：太有創意 天菜醫生撞臉水行俠！「大肌肉+鬍渣長髮」　網：拜託幫我看病

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面