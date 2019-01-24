註定成為「男友狗」星座Top 5 ！處女無私奉獻、第一名為愛情犧牲朋友

▲「男友狗」星座女Top 5 。（圖／翻攝自unsplash）

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男友就是全世界！很多女生談了戀愛之後立馬變身「男友狗」，雖然嘴上不承認，可是每天都圍繞另一半團團轉，心甘情願幫男友跑腿送飯。以下這些星座是「最佳男友狗」，男生筆記好別錯過了！

Top 5 處女座

處女座雖然擁有女強人的一面，其實遇到真愛之後，就馬上卸下了武裝。無論男友說什麼做什麼，都會尊重對方。變成像媽媽一樣的存在，希望給予男友體貼和關懷，而且習慣把所有時間留給對方，只能說處女們真的是無私奉獻的星座。

▲處女用心關懷。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 巨蟹座

提到「男友狗」，絕對不能漏掉巨蟹。缺乏安全感的他們，面對愛情總是小心翼翼，需要另一半的陪伴，只要愛上了，就心甘情願幫男友處理一切。巨蟹們絕對是每個時刻都想著另一半，連出去吃飯也總是選你愛吃的，付出無所求，所以巨蟹的男友一定要好好珍惜她。

Top 3 天蠍座

天蠍女在感情中其實很多疑，愛到就無法抽離，他們甚至會選擇犧牲自己去成全對方，絕對是為愛情折腰的星座。也因為個性的脆弱，總是把對方的話當成聖旨，男友的任何一句話就能讓他們的世界崩塌，所以天蠍是名副其實的男友狗。

▲天蠍依賴心重。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

金牛是賢妻良母類型的星座，他們對待男友會以物質來回報，只要男友想要的，就省吃儉用買給對方，只希望另一半能開心就好。當然他們也會衡量對方是否值得自己付出，只要值得，那麼再苦也不算什麼，絕對是好老婆星座。

Top 1 天秤座

天秤座在談戀愛之前，異性朋友很多，不過遇到真愛之後一切都變了。他們可以為了另一半犧牲自己的交友圈，完全的把男友當成重心，即使女生朋友想約也難，成為大家嘴下的「男友狗」。不過天秤倒是樂在其中，還會常常分享自己對男友付出的甜蜜故事，只能說天秤女娶回家準沒錯。

▲天秤女當「男友狗」超自豪 。（圖／翻攝自unsplash）



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