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12星座「變心徵兆」大公開！天蠍不再管你、牡羊忽冷忽熱

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 ▲12星座變心徵兆。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

愛情來得快去得也快，對於個性不同的另一半，那些變心的徵兆又是什麼呢？論12星座，感情淡了的跡象大公開！

牡羊座

對待愛情相當熱情的牡羊座，感情淡了的第一個徵兆就是，不再和你分享生活中的事情。例如朋友之間的聚會，也不願意帶你出來，漸漸讓朋友取代你。因為牡羊認為，感情來來去去是很正常的，當他對你沉默以對，或許就是變心的徵兆了。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲牡羊變得忽冷忽熱。（圖／翻攝自unsplash）

金牛座

金牛座愛一個人，會把自己的所有都付出給你，而且不在乎回報。雖然他們常常被冠上斤斤計較的罪名，不過金牛對愛人還是很大方的，而且會像個媽媽管東管西。相反，如果金牛對你小氣，而且漸漸放任你，那麼離變心也不遠了。

雙子座

雙子在感情中時常扮演朋友導師的角色，因為他們喜歡輕鬆的戀愛關係。不過如果你發現雙子漸漸和你無法溝通，甚至發生什麼事情都不會告訴你。或是他們對朋友比對你還好，這樣的感情也就變質了，也許當朋友比較好。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲雙子和你產生分歧。（圖／翻攝自unsplash）

巨蟹座

巨蟹談戀愛時，絕對是小鳥依人的角色，希望無時無刻都賴著你，和你分享生活的大小事，就算兩個人在一起什麼都不做也很樂意。不過當巨蟹對你冷淡，或是開始隱藏自己的事情，也不願意帶你見親人朋友，那就代表感情變淡了。

獅子座

獅子雖然一直是王者的形象，但是在戀愛中也有暖男貼心的一面，嘴巴笨的他們不擅長表達，卻會用很多小細節感動你。相反如果他們開始偷懶，忘記你說的話做過的事情，也不想多去付出，那麼絕對是他們不想用心在你身上。

處女座

處女座一旦變心，會對你愛理不理，從訊息的回復速度就略知一二，所以這時候別再騙自己了，一個人再怎麼忙也不會連一兩分鐘的時間都沒有。再找藉口下去，只會讓處女更想放棄，因為他們不擅長說分手，更希望對方來結束這一切。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲處女座對你愛理不理。（圖／翻攝自unsplash）

天秤座

天秤座屬於無法離開愛情的星座，所以當他開始忙工作，不想花時間在你身上，那麼你就要留意，有沒有其他的對象出現，讓你們之間的距離變淡。雖然天秤嘴上不說，其實行為都透露出冷漠，只是看你有沒有察覺而言。

天蠍座

天蠍在愛情中控制慾很重，常常管另一半的行為穿著，所以一旦他放任你，或是不管你去哪裡在幹嘛，那麼也就代表他沒那麼用心了。同時天蠍衡量自己和另一半的標準不同，對方不能做的事情，自己卻可以做，是一個很難拿捏分寸的星座。

射手座

射手座的浪子個性早就不是秘密，不過當射手愛上你，其實會為了你改變，犧牲自己和朋友的玩樂時間，專心陪你。相反，如果你說什麼，他都不願意改變，也不會跟你報備行程，或許就是他沒那麼喜歡妳，想要不被束縛的空間。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲射手不想為了你改變。（圖／翻攝自unsplash）

摩羯座

摩羯座是一個相對成熟的星座，不過當他把所有時間都用來工作，還叫你別無理取鬧時，就應該好好觀察，他要的到底是什麼。因為摩羯在感情中，會去思考未來的事情，當他的未來沒有提到你，就代表這段感情走不長久了。

水瓶座

水瓶座雖然難以捉摸，不過在喜歡一個人時，會細膩的去了解對方，並且給你足夠的安全感。不過當他們不主動接近你，放任這段感情慢慢走遠，那麼你也別陶醉，別再一個人拼命丟另一人拼命撿，努力維繫反而更累。

雙魚座

雙魚座同樣是離不開愛情的星座，因此當他開始聊起別的女生，或是接觸新的朋友圈，不想讓你加入，這時候就應該注意了。他們常常會在心中盤算，這段感情該不該繼續，會不會有更好的人出現。當他們決定好了，就是變心的開始。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲雙魚變得不再重視你。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

星座, 感情, 變心, 徵兆, 愛情, 運勢
fashion.net

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