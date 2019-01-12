吳亦凡親自演繹Beats豬年耳機！銀翼灰金+野豬雙眸有夠潮

編輯／Ann 圖／翻攝自微博、Beats產品官網

為了迎接農曆豬年，各大品牌都瞄準小豬下手，知名耳機品牌Beats by Dr. Dre (Beats) 也搶攻粉絲荷包，推出一款新年特别版銀翼灰配色耳機，加上了野豬圖案，象徵大膽野性精神，連《中國新說唱》導師吳亦凡也親自演繹，相信討論度會持續飆升。

這款特别版銀翼灰耳機，採用時尚的灰金色搭配，低調奢華的流線造型中，隱約藏著野豬插畫圖案，連帶耳機收納包也刻畫了野豬炯炯有神的雙眼，絕對是最有年味的一款耳機。除此之外還找來潮人歌手吳亦凡做形象宣傳，象徵年輕的野性精神，相信已經有大批粉絲準備購入。

Beats Solo3 Wireless 耳機使用可調整的耳罩式軟墊耳罩，可依你的個人需要調整貼合，即使全天配戴也無比舒適。由高效能的 Apple W1 晶片驅動，提供長達 40 小時的電池續航力。或是利用 Fast Fuel 技術，只須充電 5 分鐘即可播放 3 小時，讓你快速重返音樂世界。

整合式耳罩控制鈕搭配波束成形雙麥克風，讓你可以隨時隨地接聽電話、播放音樂、調整音量和啟用 Siri。目前產品已經在全台官網發售，售價NT$9,990，感興趣的朋友可以多加留意。

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