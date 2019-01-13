Off-White IKEA商品價格曝光　6款地毯挑到手軟、卡其環保袋只要350元

編輯／Duke 圖／翻攝自Off-White x IKEA、highsnobiety、IKEA

Off-White x IKEA聯名系列將於今年正式販售，先前曾曝光地毯、環保袋等碟照，這回則帶來確切販售詳情，不但確定會推出多種地毯樣式，還有環保袋、木椅、門檔、抱枕及躺椅等居家商品，發售價格也一併釋出！

最受到大眾矚目的地毯共有6種款式，其中5款有著“WET GRASS”、“STILL LOADING”，“KEEP OFF”、“BLUE”和“GRAY”字樣的地毯，售價介於美金91～263元之間（約台幣2,800～8,000元），而另一款較特別的樣式是以IKEA收據所設計的，售價為美金68元（約台幣2,000元）。

在聯名商品中，最便宜又經典的則為“SCULPTURE”環保袋，設計成卡其色、牛皮紙袋的模樣，相當有質感，小環保袋僅需美金11.5元（約台幣350元），大環保袋則是美金15元（約台幣460元）。

另外，大家喜愛的IKEA小白桌也成為聯名商品之一，加入了“DISPLAY YOUR ICON”字樣，售價為美金320元（約台幣9,800元），接著，木椅售價為美金80元（約台幣2,400元），貴妃躺椅及椅墊則為美金115元（約台幣3,500元），另外還可加購抱枕，售價為美金11.5～15元（約台幣350～460元），躺椅系列上頭有著橙色說明文字標籤，似乎呼應著Off-White經典的橙色補丁。

Off-White x IKEA也推出“TEMPORARY”白色掛鐘、“DISTORTION”幾何設計全身鏡，以及蒙娜麗莎畫作，售價分別為美金29元、183元以及56元（約台幣900元、5,600元以及1,720元），目前尚未公布確切販售時間，但聯名商品販售價格已正式公布，想必發售日也指日可待了！

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